Общество

Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой

Медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручил Лидии Фёдоровой главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков, сообщили Псковской Ленте Новостей в приемной федерального инспектора.

Фотографии: приемная главного федерального инспектора по Псковской области

«Хотя Лидия Гавриловна стала свидетелем трагических событий 1941 года в детском возрасте, она сохранила подробные воспоминания об ужасах оккупации и о тяжёлом принудительном труде в лагере в Литве. Но несмотря на все тяготы и лишения самым ярким воспоминанием стал для неё день освобождения в 1944 году», – рассказали в приемной.

Вернувшись на Псковщину, Лидия Фёдорова занималась восстановлением народного хозяйства, много лет проработала на заводе «ПЭМЗ». Сегодня она активно участвует в воспитании внуков и правнуков.