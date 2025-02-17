Общество

Дети проверяли прочность льда прыжками в Великих Луках. ВИДЕО

В городе Великие Луки дети подвергли себя опасности, решив проверить прочность льда прыжками. Это происшествие вызвало серьёзную обеспокоенность у сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

В МЧС подчеркнули, что подобные развлечения могут привести к непоправимым последствиям. В текущем году в регионе уже имели место случаи провалов людей под лед, некоторые из которых закончились трагически.

МЧС России рекомендует взрослым:

рассказать ребенку об опасности выхода на тонкий лед;

проконтролировать, чем он занят в свободное время;

увидев детей на льду, не быть равнодушным, убедить их уйти с водоема или позвонить по номеру: 112.

Напомним, выход на лед в Великих Луках запретили с 13 декабря.