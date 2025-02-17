Дети проверяли прочность льда прыжками в Великих Луках. ВИДЕО

В городе Великие Луки дети подвергли себя опасности, решив проверить прочность льда прыжками. Это происшествие вызвало серьёзную обеспокоенность у сотрудников Главного управления МЧС России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.
В МЧС подчеркнули, что подобные развлечения могут привести к непоправимым последствиям. В текущем году в регионе уже имели место случаи провалов людей под лед, некоторые из которых закончились трагически.
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Напомним, выход на лед в Великих Луках запретили с 13 декабря.