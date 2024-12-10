Общество

Пешеходам в Великих Луках запретили выходить на лед Ловати

Запрет выхода пешеходов на лёд реки Ловати и других водоемов, расположенных в черте города, ввели с 13 декабря в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующее постановление размещено на официальном сайте города Великие Луки.

Ранее выход на лед запретили в Невельском муниципальном округе в связи с неустойчивой ледовой обстановкой, а также в целях обеспечения безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

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Также выход на лед запретили в Усвятском муниципальном округе и в Палкинском районе.

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