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Михаил Ведерников назвал сроки начала реконструкции старого военного госпиталя

Реконструкция старого военного госпиталя в Пскове начнется сразу после завершения строительства нового корпуса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«На рабочей встрече с первым замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Владимиром Уйба обсудили ход строительства нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове», - рассказал губернатор.

Проект реализуется по обращению в Минобороны. Строительство должно быть завершено уже в этом году. «По моему поручению город в приоритетном порядке решает вопросы подключения коммуникаций и выдачи разрешений», - отметил Михаил Ведерников.

На следующей неделе запланировано рабочее совещание с подрядчиками, чтобы проработать «проблемные точки».

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«С Владимиром Викторовичем обсудили и дальнейшие перспективы развития военной медицины в Псковской области. Подходить к вопросу нужно комплексно. Важно сразу после завершения строительства нового корпуса перейти к реконструкции старого – так мы увеличим число коек и сможем расширить спектр медуслуг», - заключил губернатор.