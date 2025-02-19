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Эксперт по финансовой грамотности из Пскова: Ребенок, знающий цену деньгам, не отзывается плохо о чужой работе

В последнее время информационное пространство полнится новостями о безответственном обращении детей с родительскими деньгами. Школьники переводят средства с карточек взрослых мошенникам или без спроса тратят их на прокачку персонажей в онлайн-играх. Словно, если не держат в руках купюры, то и не понимают ценности денег, не ощущают тяжести, с которой они достаются родителям. Руководитель Центра инноваций социальной сферы Светлана Седунова уже пять лет в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства проводит с псковскими детьми занятия по основам ведения бизнеса. Начинают с базы - финансовой грамотности. В интервью Псковской Ленте Новостей Светлана Седунова рассказала, что удивляет детей в мире денег, как меняется отношение школьников к финансам, и дала несколько советов родителям для формирования у детей ценности заработанного.

Светлана Седунова обращает внимание на факторы, которые поменяли отношение детей к деньгам. Коллаж Юлии Дружининой.

- Светлана Юрьевна, работая с детьми, наблюдаете ли вы изменения в отношении к деньгам среди современных школьников по сравнению с прошлыми поколениями? Связаны ли такие изменения с более широким распространением электронных денег?

- Через призму наших проектов, среди тех детей, с которыми мы работали, да, наблюдаю. Растет количество детей, которые очень здраво начинают подходить к своим отношениям с деньгами. Связываю это с тем, что растет количество родителей, которые ведут со своими детьми серьезную работу в этом направлении.

Но не у всех подростков к двенадцати-тринадцати годам сформирована связка «не заработаешь - не потратишь». На модуле расчета себестоимости продукта у многих детей был шок от того, как много необходимо произвести продукции, чтобы только покрыть расходы, а уж до прибыли еще очень далеко. Через такие программы также формируется понимание рационального обращения с деньгами. Кроме того, это еще и разговор про умение планировать, расставлять приоритеты, понимать свои возможности. За пять лет проекта мы, конечно, увидели значительное повышение грамотности подростков. Спасибо и школам, которые обращают внимание на финансовую грамотность своих учеников.

Распространение электронных денег, наверно, тоже сыграло свою роль. Но не только. Обучение, технологии, удаленка, гибкий рынок труда, новые компетенции, которых нет у старшего поколения - все здесь имеет значение. К сожалению, конкретных исследований не проводилось, можем говорить только на основе опыта.

Использование карточек через смартфоны дает ложный эффект нереальности денег. Фото Вадима Боченкова.

- Видите ли вы нацеленность нынешних подростков на самостоятельное зарабатывание денег? Какие-то подработки, трудоустройство на лето. Или родители еженедельно скидывают на карточку - и так сойдет?

- По-разному. Есть и так, и так. Но однозначно, количество подростков, которые нацелены на подработку, растет. Есть официальные исследования. 2021-2022 годы - чуть более 60 тысяч работающих подростков по стране, 2023 - почти 87 тысяч. Рост на 40% - это существенно.

- По каким признакам можно определить, что у ребенка в верном ключе формируется финансовая грамотность?

- Опять же, через призму наших проектов - по многим. И это не только бодрое оперирование терминами финансовых рынков. Это умение планировать, в том числе на длительную перспективу, это рациональный подход к выбору чего бы то ни было (в наших проектах - какой продукт производить, какую услугу оказывать), это умение ставить цели и понимать пути ее достижения, это критическое мышление и даже знание своих прав как потребителя. Еще очень важный критерий, который мы для себя выделили, это отсутствие признаков обесценивания в рассуждениях ребенка. Ребенок, знающий цену деньгам (даже начинающий ее понимать), не отзывается плохо о чужой работе, одежде, гаджетах и прочем. У нас в программе были дети, которые делали замечания другим подросткам, критикующим или недооценивающим чей-то труд.

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- Что родителям делать, чтобы сформировать у ребенка здоровые отношения с деньгами?

- Коротко вообще не скажешь. Это длинный и сложный процесс. Психологи говорят, что разговаривать с детьми о домашней экономике, переходящей в финансовую грамотность, возможно чуть ли не с трехлетнего возраста и дальше постоянно. Но надо помнить, что дети нацелены делать не то, что родители говорят, а то, что родители делают. И очень быстро замечают, если слова расходятся с делами. Очень сложно воспитать читающего ребенка, если родители не читают. Здесь то же самое. Финансовая грамотность должна быть в семье. Необходимо воспитать не просто уважение к деньгам, а уважение к усилиям родителей, зарабатывающих эти деньги. Это непросто. Особенно, если учесть, что этих родителей тоже никто целенаправленно не учил, а опыт, известно, чей сын.

Даже не заработанные, а хотя бы лично скопленные деньги имеют совсем другой вес в глазах подростка. Фото Вадима Боченкова.

- С какого возраста следует оделять детей карманными деньгами? Нужно ли контролировать их трату?

- Дети разные. Есть такие, которые уже в шесть-семь лет будут здраво рассуждать, куда надо свои условные 100 рублей потратить. Ну и по-другому тоже бывает. Психологи говорят, чем раньше ребенок получит свои первые карманные деньги, тем лучше. Контроль обязателен, но не в том плане, как мы обычно это понимает. Очень сложный баланс между «разрешить» и «запретить». Важно не скатиться в ситуацию, что разрешаем мы свое понимание ценностей, а запрещаем и называем ерундой потребности ребенка. Чтобы у ребенка не сформировалось понимание, что его интересы неправильные, чтобы ребенок не получал опыта отказа от удовлетворения своих потребностей. В этой ситуации чаще правильным становится понимать, не на что ребенок хочет потратить деньги (в рамках закона, конечно), а как он к этому идет, как копит, как планирует, от чего отказывается, как расставляет приоритеты. Иногда, когда накопит, сам поймет, что запланированная покупка того не стоит.

- Какой может быть профилактика случаев трат с родительской карточки на онлайн-игры?

- В данном случае профилактикой является все, о чем говорилось выше. В конкретном случае надо понимать, почему это могло произойти. Неуважение к труду родителей, начало игровой зависимости, почему у родителей карты в свободном доступе, почему возможно, что ребенок без разрешения берет карту родителей. Однозначно сказать невозможно. Только понимать, что успешное финансовое будущее ребенка зависит от нас, и не в смысле накопить и подарить, а научить.

Беседовала Юлия Магера