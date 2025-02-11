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Блоги / Анна Удовенко

Малолетние псковские транжиры и мажоры

11.02.2025 14:22|ПсковКомментариев: 0

Они знают, что и сколько стоит. Но ничего не умеют ценить. Псковские подростки. У каждого третьего - айфон, у каждого второго - деньги на карте, которые родители зарабатывают, а они тратят. Мы вырастили поколение циников, которым с детства практически все достается просто так.

 

Они не будут уже учиться ради 50 рублей за пятерку, чтобы накопить на щенка. Они «по понятиям» блогеров скажут родителям, что те обязаны их обеспечивать до 18 лет. И будут правы. Обязаны по базовыми категориями: еда, одежда, медикаменты, комфортный быт. Но не донаты в игры, деньги на ветер и тусовки, где запрещенные их возрасту напитки льются рекой.

Когда они успели себе все разрешить? Списывать с карт мам, пап, бабушек и дедушек деньги на «Роблокс» и скины в «Стендофф»? Когда то, что дают родители несовершеннолетним, из подарка и заботы превращается в их личное, в собственность и становится тем, чем они могут распоряжаться, как хотят? Речь не про мелкие траты, а про приоритеты. Я знаю подростка, которому родители дают в школу по 50 рублей в день. И он копит. Копит на подарок девочке, которая ему нравится, чтобы купить к 14 февраля ей медведя и шоколадку. Он знает цену своим «хочу» и готов расставлять приоритеты. И также в круге моего общения есть подросток, которому всего мало. Ему мало тысячу в день. Родители из кожи вон лезут, чтобы у него эта тысяча на карте была. Чтобы мог с друзьями в кафе сходить. Его мама работает на трех работах, убирает помещения, чтобы у сына всегда были деньги. А он говорит маме, что ты ничего не достигла, и лучше бы «я рос в детдоме».

Где та «золотая грань», «красная черта», когда родительская забота и попытка отдать все лучшее детям становятся не ценностью, а обязанностью и воспринимаются детьми как «вы мне обязаны». Да, обязаны дорастить до 18 лет. Обязаны объяснить, что такое хорошо, а что такое - плохо. Обязаны следить за здоровьем, питанием, учебой. Но не обязаны терпеть потребительское отношение к себе.

Родители - это про любовь, а не про деньги. Но, к сожалению, блогеры сейчас в соцсетях транслируют ролики не про то, как сказать близким о любви, а «за сколько бы ты ударил маму». Этот ролик-почемучка набрал уже несколько миллионов просмотров. Мальчик, который стал его героем, говорит, что за 500 рублей ударил бы маму в плечо, а еще за 500 - в живот. Это нормально? Мне ролик показал сын, причем осуждающе сказал, что это ненормально. А сколько детей во время просмотра ролика все же примерили эту «ненормальность» на себя?! Кстати, как бы поступил ваш ребенок, если бы перед ним реально стоял выбор: вот снимешь видео, и деньги твои… И девочки из Подмосковья, которые, словно плюшевого медвежонка, подкидывали на кровати младенца, изображая, что его бьют, они это делали ради хайпа, потому что они не подумали о последствиях, или потому, что получили задание в мессенджере?

Отдельная строка в расходах современной молодежи - «покупка воздуха». Они готовы тратить свои карманные деньги не на сладости, а на виртуальную броню, «скиллы» (от английского «способности» - ред.), на «ножички-бабочки» и наклейки на оружие в «Стендофф». Потому что для них - это уровень крутости. В 10-12-14 лет им очень трудно объяснить, что 799 рублей за амуницию для пистолетика - это дорого. При среднем чеке одного похода в магазин за напитками и хлебом в такую же сумму. При месячной стоимости безлимитного интернета в 510 рублей, 799 рублей просто на виртуальные наклейки - это траты в никуда. Но для них это никуда - это виртуальная тусовка, где именно этими шеврончиками и измеряется крутость. Им без этого не стать топовыми игроками, а значит, нужно найти способ, как купить.

В наши далекие школьные годы практически у всех были тамагочи. Они просили виртуальные бананы и ягоды. И, если их не покормить вовремя, то они умирали. Сейчас виртуальный мир эволюционировал, и наши дети «кормят» монстров, которые на них зарабатывают. На наши кровно заработанные деньги. Самые щедрые донатеры блогеров - несовершеннолетние, самые частые переводы с детских карт - на прокачку персонажей по 99 рублей. Казалось бы, смешная сумма. Какие-то две булочки в столовой, или бутылочка газировки. Но вы только представьте, например, класс, в котором 31 человек. И каждый из них хотя бы раз донатил в игры. И не все остановились на сумме в 99 рублей. Многие переводят деньги для прокачки уровня ежедневно. Это просто армия малолетних рабов, которые регулярно спонсируют разработчиков игр.

Законодатели выступили с инициативой, чтобы траты на игровую базу допускались только с разрешения совершеннолетних. Но это не поможет. Потому что выросло новое поколение. И между реальным бургером и наклейкой именитого клана они выберут виртуальную крутость, даже в ущерб своей сытости. Понты стали не реальными, а виртуальными, но за них теперь нужно постоянно платить. Нескончаемость «иглы донатства» в том, что способность, наклейка или умение персонажа покупается на ограниченный промежуток времени, а потом нужно снова продлевать.

Продлевать будете? Это выбор уже не между двумя цветами таблеток из культовой киноэпопеи. Это выбор между реальностью и виртуальностью. На чьей стороне ваши дети? Они купят за 99 рублей корм для животных в приют или переведут, как говорит современная молодежь, «оставшееся на карте к концу недели «копьё» на апгрейд своего персонажа?

Так вот, пока с родительских карт, а также с детских счетов рекой льются деньги на счета продавцов светящихся виртуальных наклеек, мы будем читать новости о том, как псковичка с карты бабушки перевела 40 тысяч на прокачку персонажа «Роблокс», а утром не заблокировавший свой смартфон папа увидит «пожертвование» в размере 2 тысяч рублей, которое часа в три ночи его сын отправил на покупку кейса с «плюшками» для игры. Потому что вовремя не смогли объяснить своим детям о том, что виртуальный мир ничего общего с реальным, кроме понтов, не имеет.

Анна Удовенко

Фото: Kandinsky generative art

Источник: Псковская Лента Новостей
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