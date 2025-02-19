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Александр Гуцан призвал ускорить в Псковской области работу по газификации

В правительстве Псковской области состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Обсуждены приоритетные направления развития Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана о социально-экономическом развитии региона, об исполнении поручений президента России и мерах поддержки контрактников, добровольцев, мобилизованных и их семей. Отдельно губернатор остановился на итогах реализации национальных проектов за 5 лет.

Глава региона отметил увеличение объемов производства по итогам прошлого года во всех секторах экономики. За 2024 год индекс промышленного производства составил около 108% к соответствующему периоду предыдущего года, а объем отгруженных товаров собственного производства за это время превысил 230 млрд рублей.

Говоря об итогах реализации первого цикла президентских нацпроектов, Михаил Ведерников подчеркнул масштабные и качественные изменения во всех сферах жизни. «За пять лет одних только дворовых и общественных территорий было отремонтировано порядка 500», — отметил он. Также серьезные средства были направлены на строительство и капитальный ремонт образовательных, культурных и медицинских объектов, улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры, создание точек притяжения для населения в исторических городах и поселениях, на поддержку малого и среднего предпринимательства в Псковской области.

«Новый цикл национальных проектов расширил возможности совместной работы для улучшения качества жизни граждан. На сегодняшний день утверждены паспорта 41 регионального проекта на сумму 10,9 млрд рублей, — сказал губернатор. — Особое внимание уделим здравоохранению, поддержке семей, охране материнства и детства, помощи старшему поколению. Не менее важным направлением работы станет создание условий для самореализации нашей молодежи».

Александр Гуцан обратил внимание на программу капремонта многоквартирных домов в Псковской области, которая реализуется 10 лет. «За это время в регионе проведена большая работа. Почти 1,5 тысячи домов отремонтированы, 171 дом — в прошлом году. План 2024 года выполнен на 93%, и это очень высокий показатель, выше, чем в целом по России», — сказал полномочный представитель и поручил продолжать эту важную и чувствительную для населения работу, не сбавляя набранных темпов.

При этом он отметил необходимость ускорить в регионе работу по газификации домовладений. Социальная газификация создает не только комфортные условия для проживания, но и является механизмом снижения затрат на отопление и бытовые нужды.

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Отдельно Александр Гуцан отметил работу областных властей, федеральных ведомств и фонда «Защитники Отечества» с участниками и ветеранами СВО: «Все льготы и выплаты в регионе предоставляются своевременно и в полном объеме. Должное внимание уделяется социальной адаптации и психологической поддержке участников и ветеранов СВО, инвалидов боевых действий и их семей».

Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана о скором запуске региональной программы «Герои земли Псковской» для участников спецоперации.