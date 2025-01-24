ЖКХ

В 2025 году газификация в регионе будет проходить равномерно — Антон Дымов

Газификация в Псковской области в 2025 году будет идти равномерно, сообщил директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«В этом году не будет как такового разделения, что, допустим, газификация будет в Острове или в Локне. С учетом накопившейся проблематики во всех районах, мы на сегодняшний день равномерно будем осуществлять пуски газа», - сказал Антон Дымов.

Напомним, в прошлом году флагманами газификации были Псковский район и Локнянский муниципальный округ. Директор псковского «Газпрома» пояснил, что это был «пример, пилот». «Мы его посмотрели, мы разогнали, теперь будем работать планово, равномерно везде», - подытожил Антон Дымов.