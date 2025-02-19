Общество

Михаил Ведерников станет наставником в программе «Герои земли Псковской»

Установочное заседание общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» проходит в Пскове 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Эта программа предназначена для тех, кто уже доказал свою верность родине во время специальной военной операции и готов служить стране дальше, быть полезными людям в гражданской сфере. Благодаря этой программе они смогут получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию. За каждым участником будут закреплены опытные наставники, в их число войду я сам, все мои заместители, руководители муниципалитетов, руководители органов исполнительной власти. После прохождения обучения участники получат предложение о трудоустройстве на управленческие позиции государственной, муниципальной службы, в некоммерческом секторе и различных корпоративных структурах», — сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Старт регистрации участников будет приурочен ко Дню защитника Отечества, она продлится в период с 23 февраля по 31 марта 2025 года. Сайт программы представит начальник управления цифрового развития Псковской области Виталий Рахманов.

Программа реализуется в Псковской области по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина по принципу федеральной программы «Время Героев», получившей широкий отклик среди ее участников.

Общественный совет возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Заместителями председателя являются – сенатор от Псковской области Алексей Наумец и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Это первое заседание общественного совета в рамках реализации программы.

Программа должна стать важным инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь.