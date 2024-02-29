Общество

Путин: Элита России — труженики и воины

Элита России — труженики и воины, делом доказавшие свою преданность стране, заявил президент России Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию 29 февраля.

«Слово "элита" во многом себя дискредитировало. Подлинная, настоящая элита — те, кто служит России, труженики и воины, делом доказавшие свою преданность России», - сказал Путин.

Президент анонсировал старт новой кадровой программы «Время героев» для ветеранов и участников специальной военной операции. Заявку на участие можно будет подать уже с 1 марта 2024 года.