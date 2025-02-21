Алену Тимаеву назначили судьей Псковского областного суда

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года № 93 судьей Псковского областного суда назначили Алену Тимаеву, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Также судьей Бежаницкого районного суда назначили Наталью Трофимову, судьями Великолукского городского суда назначили Елену Крутову и Александру Лобанову.
Судьей Невельского районного суда назначили Светлану Михайлову, судьями Псковского городского суда назначили Ольгу Данилову и Дарью Победимскую.
«Поздравляем всех с назначением, желаем здоровья, успехов и благополучия!», - отметили в пресс-службе.