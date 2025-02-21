Общество

Эксперт объяснила, в чем опасность потери доступа к «Госуслугам»

Даже кратковременная потеря доступа к «Госуслугам» в результате схемы аферистов с заменой ключей от домофона чревата попаданием к злоумышленникам электронных копий документов россиян, что в будущем грозит чередой мошеннических атак, заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

Мошенники придумали новую схему для обмана россиян, рассказали ранее в феврале в компании «Видеоглаз». Злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками известных компаний, которые занимаются продажей, производством и установкой систем безопасности, и предлагают бесплатную замену ключей от домофона. Затем запрашивают код из смс, который отправляется якобы от компании и так получают доступ в том числе к учетной записи «Госуслуг».

«Опасность этой схемы в том, что в личном кабинете на »Госуслугах« содержатся все самые важные электронные копии документов гражданина. Вполне вероятно, что злоумышленники не успеют оформить на имя жертвы кредиты или займы (но и это не исключено) к моменту восстановления доступа законным владельцем. Но гарантировано, что они могут скопировать всю эту информацию в свои базы и воспользоваться ею не только в моменте», - рассказала Пожарская.

«Не редки случаи, когда жертва, восстановившая контроль над своим личным кабинетом и уверенная в собственной безопасности, через некоторое время сталкивается с чередой мошеннических атак по самым разным схемам. Справедливо будет говорить, что пострадавшим можно считать каждого, кто назвал код из смс по телефону. И, к сожалению, таких жертв сотни тысяч по всей стране», - добавила она.

Эксперт рассказала также, что легенда о необходимости замены ключей от домофона в связи с техническим обслуживанием Управляющей компанией входных групп и дверей подъездов относительно молода. Ее использование в «Мошеловке» стали фиксировать примерно полтора года назад. Но сначала мошенники применяли ее в схемах с QR-кодами, распространяя объявления о замене домофонов и ключей на досках у подъездов и в домовых чатах, пишет РИА Новости.

«В каждом таком объявлении размещался QR-код, необходимый якобы для оформления заявки. На самом деле эти коды вели на фишинговые сайты и заражали устройства жильцов вредоносным программным обеспечением, позволяющим следить за устройством или удаленно управлять гаджетом, а значит получить доступ к сервисам и личным кабинетам жертвы», - сообщила Пожарская.

Но схема с QR-кодами со временем стала менее эффективной, тогда мошенники стали использовать легенду с домофонными ключами в классической схеме телефонного мошенничества для выведывания кода второго фактора доступа к аккаунту на «Госуслугах», указала эксперт.