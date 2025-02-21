Общество

Исполнился 81 год со дня освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков

81 год исполнился со дня освобождения Дедовичского района от немецко-фашистских захватчиков 25 февраля.

Во время Великой Отечественной войны Дедовичи были центром Партизанского края. Население поддерживало партизан, сдавало продукты на партизанские базы. Оккупанты на борьбу с партизанами направляли отряды карателей, уничтожая местных жителей целыми деревнями. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тысяч жителей района, сожжено дотла 375 деревень и сам районный центр.

Освобождение поселка Дедовичи прошло 25 февраля 1944 года. В операции совместно с партизанами участвовали части Ленинградского и 2-го Прибалтийского фронтов.

В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Дедовичский район стал первым муниципалитетом региона, получившим это звание.

13 февраля 2024 года в Дедовичах открылся филиал Санкт-Петербургского музея обороны и блокады Ленинграда.