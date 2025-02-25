Общество

Александр Козловский: В годы Великой Отечественной войны Дедовичский край пережил тяжелейшие испытания

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Дедовичского района с 81-й годовщиной освобождения родного края от немецко-фашистских захватчиков.

«Мы помним и чтим подвиг героев, отдавших свои жизни за мирное будущее. Их мужество и самоотверженность навсегда останутся в наших сердцах. Сегодня мы склоняем головы перед ветеранами и всеми, кто внёс свой вклад в победу, передавая эту память следующим поколениям. Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и мирного неба над головой! Пусть Дедовичский район процветает, а память о его героях живёт вечно!» – написал Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в суровые годы Великой Отечественной войны Дедовичский край пережил тяжелейшие испытания, но благодаря стойкости советских воинов, партизан и всех, кто приближал победу, он был освобождён от врага.