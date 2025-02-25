Общество

Екатерина Гончарова: «Герои земли Псковской» — многообещающая инициатива

«Герои земли Псковской» - значимая и многообещающая инициатива, важный шаг в создании эффективной и устойчивой кадровой политики региона. Таким мнением поделилась руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Региональная кадровая программа "Герои земли Псковской", стартовавшая в День защитника Отечества, представляется значимой и многообещающей инициативой. Это важный шаг в социальной адаптации и возвращении к полноценной гражданской жизни ветеранов и участников СВО. Конечно, диплом о профессиональной переподготовки в Президентской академии значительно повышает конкурентоспособность участников на рынке труда», — сказала Екатерина Гончарова.

Она отметила, что успех программы будет зависеть от нескольких ключевых факторов, включая количество привлеченных участников, качество обучения, соответствие учебной программы потребностям региональных органов власти, а также эффективность системы трудоустройства и поддержки при адаптации к новым должностям.

«Уверена, что все эти факторы уже учтены при реализации программы. Нам нужны не просто специалисты, а люди, которые действительно хотят изменить жизнь к лучшему, готовы работать с полной отдачей и приносить свой уникальный опыт и знания в развитие Псковской области. Необходимо предусмотреть механизмы поддержки, наставничества, возможности карьерного роста. Также очень важно наладить эффективную обратную связь с самими участниками, чтобы оставить себе возможность оперативно корректировать программу в соответствии с потребностями и пожеланиями обучающихся. "Герои земли Псковской" – это важный шаг в создании эффективной и устойчивой кадровой политики, привлечении и удержании талантливых специалистов, готовых посвятить себя служению Псковской земле. Уверена, что при активном участии всех заинтересованных сторон мы сможем добиться значимых успехов», – добавила руководитель Псковского областного института повышения квалификации работников образования.