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Общество

Служить Отечеству

25.02.2025 11:37|ПсковКомментариев: 0

Региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» стартовала в День защитника Отечества в Псковской области. Она даст возможность участникам и ветеранам специальной военной операции пройти обучение в Президентской академии и в дальнейшем трудоустроиться в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и других организациях региона. Псковская Лента Новостей узнала подробности.

 

Важная программа

«Программа «Герои земли Псковской» - очень важная для нашего региона, для тех участников, которые сейчас проходят службу либо уже демобилизованы», - отметила директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Ветераны и участники СВО могут пройти обучение в рамках программы дополнительного образования на базе президентской академии, получить новые знания, навыки и в дальнейшем уже продолжить свое служение — работу на государственной гражданской службе, в органах местного самоуправления или в иных организациях Псковской области.

К кандидатам на участие в программе предъявляются определенные требования. В частности, участник должен быть гражданином Российской Федерации и не иметь иностранного гражданства, быть участником СВО, иметь либо высшее, либо среднее специальное образование. Также нужен управленческий опыт, так как речь идет о будущем назначении на управленческие должности в регионе. Кроме того, у него должна отсутствовать судимость.

На сегодняшний день уже зарегистрировано порядка 10 заявок от желающих участвовать в программе. Организаторы уверены, что это только начало. Этап регистрации не такой быстрый: нужно заполнить анкету и написать эссе.

Для действующих участников СВО, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, предусмотрены особые сроки. «1 июля мы должны объявить конечный список участников, которые у нас прошли на этап обучения. Поэтому приём анкет и прохождение тестирования для людей, которые находятся в зоне боевого соприкосновения, до 1 июня», - пояснила Ирина Иванова.

Участвовать в программе могут не только псковичи. «Мы не стали ограничивать географическое нахождение участника СВО. Он может быть прописан и может проживать в другом регионе. Но если человек хочет проходить дальнейшую службу нашему Отечеству именно на территории Псковской области, работать в органах государственной власти или местного самоуправления нашего региона, то он может подать заявку, и в дальнейшем мы поможем с переездом и всячески будем ему помогать», - сказала директор Корпоративной академии.

Лучшие из лучших

Методика конкурентного отбора программы «Герои земли Псковской» разработана высшей школой государственного управления Президентской академии и распространена на все ее филиалы. «Мы используем очень достойный инструментарий, в котором прописаны все критерии. Знания участников никаким образом не оцениваются. Оцениваются их достижения, их интеллектуальный потенциал и управленческий опыт. Каждый участник показывает свои сильные стороны, они все учитываются. И таким образом из лучших выбираются лучшие», - отметила руководитель Псковского образовательного центра Северо-Западного института управления Президентской Академии РАНХиГС Ольга Урсова.

Также оцениваются анкеты, которые заполняются при регистрации, и эссе. При написании последнего участникам предлагается ответить на вопросы: почему он хочет участвовать в программе? Какие три основные проблемы Псковской области видит? Какие пути решения может предложить? И какие сильные стороны участник может отметить у себя?

Рассматривать обращения участников будет также рабочая группа при общественном совете программы «Герои земли Псковской».

«Все обращения будут рассмотрены, и работа будет организована максимально прозрачно»,- сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Надежда Васильева.

По ее словам, актуальность кадровой программы «Герои земли Псковской» невозможно переоценить. «Помочь ребятам построить жизнь заново, вернуться в эту жизнь - это основная задача фонда «Защитники Отечества». И трудоустройство ветеранов специальной военной операции после возвращения их сюда — важная ступень социализации, потому что очень многие ребята утрачивают здоровье, получают инвалидность, не могут вернуться к предыдущим местам работы, службы. И, конечно, это задача, которую сейчас будут реализовывать специалисты всех кадровых отраслей. В виде этой программы у нас появляется новый инструмент для трудоустройства», - заметила Надежда Васильева.

Региональный филиал фонда «Защитники Отечества» также оказывает помощь ветеранам и участникам СВО, которые не планируют связывать жизнь с государственной или муниципальной службой, но хотели бы поменять работу или получить дополнительное образование. «Для этого нужно обратиться в наш региональный филиал фонда «Защитники отечества» по Псковской области: Псков, ул. Льва Толстого, д. 31А. Это наш региональный офис. Работаем мы без обеда и выходных с 9.00 до 18.00. Наши социальные координаты работают во всех муниципальных округах и районах нашей области», - пояснила Надежда Васильева.

По ее словам, с августа 2023 года на площадке филиала фонда организован зал «Работа в России», где специалисты комитета по труду и занятости, областного центра занятости Псковской области могут подобрать для участников СВО вакансию или программу переобучения. «Человек приходит, приносит свои документы и резюме. И мы будем подбирать вакансию в программе до тех пор, пока она его не устроит. Если будет необходимость получения дополнительного образования, переобучения, то мы тоже всё можем сделать на нашей площадке», - сказала она.

В филиале оборудованы комнаты для детей, поэтому у членов семей военнослужащих есть возможность приходить с малышами. «Пока мама подбирает себе работу, дети будут заняты и мастер-классами, и спортивными мероприятиями. Маленькие гости даже не хотят от нас уходить», - заметила Надежда Васильева.

Она также сообщила, что за время работы фонда трудоустроено 198 человек. «Еще 50 человек проходят обучение. Есть ребята, которые не планируют получать новое образование, а хотят освоить конкретную профессию — таких заявок отработано 58. Имеется возможность дистанционного обучения и дальнейшего трудоустройства. В рамках программы «Герои земли Псковской» будем привлекать ребят, которые могут себя попробовать на более высоком уровне», - рассказала она.

Помощь и наставничество

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» напомнила, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина и является аналогом Федеральной программы «Время героев».

«В декабре 2024 года наш президент призвал глав субъектов Российской Федерации расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные программы в регионах, что у нас было сделано. Программа нацелена на поддержку талантливых, целеустремленных людей, которые уже не раз проявили свой героизм в зоне специальной военной операции. Теперь ребята смогут себя реализовать на территории нашего региона»,- сказала Надежда Васильева.

Планируется, что обучение стартует не позднее 1 сентября. Объем программы — больше 500 часов. Она состоит из четырех основных модулей. Первый модуль будет посвящен государственному управлению, второй - финансам и экономике, третий — региональному и муниципальному управлению и четвертый - современной стратегии управления.

Программа будет реализовываться в течение одного года. Межмодульный период будет заполнен полезными мероприятиями, культурными и спортивными. Также предусмотрена стажировка в той области деятельности, которую выбрал обучающийся.

«Стажировка вместе с наставниками позволит на практике применять те знания, которые будут получены. Модуль, связанный с региональной и муниципальной частью, будут проводить наши практики - государственные служащие из правительства Псковской области», - рассказала Ольга Урсова.

Примечательно, что наставником одного или нескольких участников программы будет губернатор Михаил Ведерников. Также эту роль будут выполнять вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти и государственных корпораций.

«Нам важно отобрать тех наставников, которые могут передать управленческий опыт и максимально будут заинтересованы в жизни и развитии своего подопечного», - отметила Ирина Иванова.

В дальнейшем участникам программы помогут трудоустроиться. «Здесь идет речь о желании дальнейшего служения родине на гражданской службе либо в органах государственной власти, либо местного самоуправления. Мы на первом этапе узнаем, где участник себя видит и в зависимости от этого предлагаем наставника. Если он хочет сменить направление, то мы меняем наставника и место стажировки. Ни о каком распределении речи не идет. Мы должны лишь помочь»,- отметила Ирина Иванова.

Директор Корпоративной академии подчеркнула, что программа создана «не для того, чтобы закрыть вакансии в регионе, а чтобы помочь ветеранам СВО социализироваться и найти себя». «Они служили нашему Отечеству в зоне СВО, и сейчас, когда они хотят служить нашему Отечеству в части управления регионом, мы должны им оказать содействие. Эта программа именно про это»,- отметила она.

Приносить пользу

Участниками программы «Герои земли Псковской» могут стать и женщины-военнослужащие. «Безусловно, мы ждём и девушек, чтобы они реализовали себя в программе и могли построить карьеру в мирной жизни», - сказала Ирина Иванова.

По мнению участницы федеральной программы «Время героев» Марии Мусатовой, программа «нужна, важна и очень востребована». Мария – псковичка, которая в 2022 году принимала участие в СВО – оказывала первую медицинскую помощь раненым в составе медицинского отряда специального назначения.

«За каждой заявкой, которая будет подана, стоит наш с вами земляк, человек, который сейчас защищает нашу с вами родину. И кому, как не им, мы можем доверить строить наше будущее, нашу Россию, нашу любимую страну, когда они вернутся?», - сказала она.

По словам девушки, программа «Герои земли Псковской» позволяет получить новые компетенции и применить свой опыт и свою любовь к родине на другом поприще.

«Самое главное, чтобы сейчас все, кто участвовал в специальной военной операции, ребята, кто сейчас уже завершил службу в вооруженных силах, имели возможность получить такой социальный лифт. Пройдя обучение по специальной программе, они будут иметь возможность обучиться по конкретной специальности и уже прийти работать. В своем деле, в своей сфере они будут профессионалами. Смогут продолжить приносить пользу нашему государству», – прокомментировал возможности программы сенатор от Псковской области Алексей Наумец.

Он уточнил, что региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» поможет ветеранам СВО понять, что они не забыты государством, и им оказывается полноценная помощь в адаптации к мирной жизни. «Было время, когда они участвовал в войне с оружием на руках, защищали интересы нашего государства. Теперь государство помогает ему», – уточнил сенатор.

Регистрация участников программы продлится до 31 марта 2025 года на сайте https://герои.псков.рф.

Инна Ильина

Фото Анны Тягуновой

Теги: #Герои земли Псковской
Источник: Псковская Лента Новостей
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