Общество

Современная система профессионального образования чиновников требует модернизации — Дмитрий Шахов

Современная система профессионального образования государственных и муниципальных служащих требует модернизации. Таким мнением поделился уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Эффективность системы государственного управления в стране, под которой мы понимаем эффективное функционирование всех органов публичной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровне, достаточно серьезно зависит от человеческого фактора, а именно от профессионального развития государственного и муниципального служащего, лица, замещающего государственную и муниципальную должность. Чиновник на любом уровне должен уметь на основе комплексного анализа ситуации в той или иной сфере управления подготовить проект решения органа власти, который будет соответствовать Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, и обеспечить права и свободы граждан. Решение не только должно соответствовать законодательству, но и быть эффективным и рациональным. При этом чиновник должен уметь спрогнозировать последствия от принимаемого решения. Только в этом случае мы можем говорить об эффективности государственного управления, эффективном функционировании всех органов власти», – сказал Дмитрий Шахов.

Он уточнил, что профессиональное развитие такого чиновника должно осуществляться на системной основе и заключаться в приобретении новых знаний и умений, развитии его профессиональных и личностных качеств в целях поддержания и повышения уровня квалификации, необходимого для эффективного исполнения должностных обязанностей.

«Повышение квалификации должно включать освоение новых практик, развитие творческого подхода и поиск нестандартных решений. Очень важно, чтобы в процессе подготовки государственные служащие получили специальные знания и практические навыки, необходимые для реализации служебных функций в конкретной сфере публичного управления. Это основы управления, правоведение, использование современных компьютерных и информационных технологий, а также политические, экономические, социологические, психологические и иные дисциплины по компетенции того органа власти, где служащий проходит или будет проходить службу. Современная система профессионального образования государственных и муниципальных служащих требует модернизации. Существующая система мотивации к дополнительному персональному образованию не гарантирует, что служащий будет включен в обязательном порядке в кадровый резерв и получит повышение по службе. Не стимулируется и повышение его денежного содержания, а все это важные составляющие стимулирования эффективной работы государственного служащего, который регулярно повышает свою квалификацию и компетентность», — добавил омбудсмен.