Общество

Куда обратиться при оплате вывоза ТКО по неверным реквизитам, ответили псковичам

Если жители южных районов Псковской области оплатили услугу «Обращение с ТКО» по старым реквизитам, они могут обратиться в ООО «Экогрупп» любым удобным для них способом, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Граждане оплатившие квитанции на неверные реквизиты, могут обратиться на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru или в офисы обслуживания по адресам:

город Псков, улица Металлистов, дом № 18 (3 этаж);

город Великие Луки, Речной проезд, дом № 4А.

«Далее, ознакомившись с чеком об оплате, мы уже направим человека, озвучив порядок действий», - добавили в ООО «Экогрупп».

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Напомним, новые квитанции на оплату электроэнергии и обращения с ТКО получают жители южных районов Псковской области. С января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа (ЕПД). Услуги электроснабжения и обращения с ТКО теперь в одной квитанции.