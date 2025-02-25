Куда обратиться при оплате вывоза ТКО по неверным реквизитам, ответили псковичам

Если жители южных районов Псковской области оплатили услугу «Обращение с ТКО» по старым реквизитам, они могут обратиться в ООО «Экогрупп» любым удобным для них способом, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Граждане оплатившие квитанции на неверные реквизиты, могут обратиться на электронную почту: ecogrupp@tko60.ru или в офисы обслуживания по адресам:
«Далее, ознакомившись с чеком об оплате, мы уже направим человека, озвучив порядок действий», - добавили в ООО «Экогрупп».
Напомним, новые квитанции на оплату электроэнергии и обращения с ТКО получают жители южных районов Псковской области. С января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа (ЕПД). Услуги электроснабжения и обращения с ТКО теперь в одной квитанции.