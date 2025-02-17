ЖКХ

Оплатившим за вывоз ТКО по старым реквизитам жителям юга Псковской области рекомендуют писать заявление на возврат средств

Жители южных районов Псковской области, которые в 2025 году успели оплатить квитанции за вывоз твердых коммунальных отходов по старым реквизитам, должны написать заявление на возврат средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экогрупп».

Как пояснил регоператор, если граждане оплатили услугу по старым реквизитам, им необходимо обратиться в расчетные группы ООО «Единый расчетно-кассовый центр города Великие Луки» и АО «Псковские коммунальные системы» с заявлением на возврат денежных средств. К заявлению нужно приложить чек об оплате и банковские реквизиты заявителя.

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Для жителей города Великие Луки и Великолукского района – в «ЕРКЦ города Великие Луки» по адресу: Великие Луки, улица Зверева, дом 25/26. Время работы: понедельник-пятница с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00. Телефон: +7 (81153) 3-41-51, электронная почта: erkc@mart.ru.

Для жителей Бежаницкого, Красногородского, Куньинского, Локнянского, Невельского, Новоржевского, Новосокольнического, Опочецкого, Пустошкинского, Пушкиногорского, Себежского, Усвятского районов – в офисы обслуживания АО «ПКС», с адресами офисов можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, новые квитанции на оплату электроэнергии и обращения с ТКО получают жители южных районов Псковской области. С января 2025 года счета за обращение с твердыми коммунальными отходами выставляет «Псковэнергосбыт» в рамках единого платежного документа (ЕПД). Услуги электроснабжения и обращения с ТКО теперь в одной квитанции.