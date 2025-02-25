Общество

Ситуация с кадрами в муниципалитетах сложная – Иван Белугин

Ситуация с кадрами в муниципалитетах сложная. Таким мнением поделился глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102,6 FM).

«Ситуация с кадрами в муниципалитетах, мягко скажем, сложная. Она касается не только муниципальной службы, но и всех сфер деятельности, начиная от организации ЖКХ, заканчивая образованием, здравоохранением. Мы остановимся на муниципальной службе. Здесь стоит сказать о том, что нужно стараться использовать скамейку кадрового резерва. Мы стараемся продвигать по службе тех сотрудников, которые долгое время работают в администрации, себя зарекомендовали, чтобы все остальные видели, что, если ты работаешь хорошо, если ты работаешь на совесть, если ты развиваешься на этом месте работы, то есть возможность карьерного роста», – сказал Иван Белугин.

Он добавил, что условия труда на государственной службе в муниципалитетах постоянно улучшаются.

«Многие молодые люди боятся идти на муниципальную службу из-за того, что достаточно большая ответственность ложится на плечи в той сфере деятельности, где придется что-то делать для людей, работать. Очень классный инструмент, который заработает, это привлечение кадров на село по новой программе "Земский муниципальный служащий". И я надеюсь, что все-таки получится кого-то, простым словом сказать, заманить поработать. Это уникальный опыт для тех, кто приезжает на муниципальную службу в глубинку», — уточнил Иван Белугин.