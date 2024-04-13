Общество

Губернатор объявил о старте программ «Псковский гектар» и «Земский муниципальный служащий»

О старте новых программ «Псковский гектар» и «Земский муниципальный служащий» объявил губернатор Михаил Ведерников на торжественном мероприятии, посвящённом Всероссийскому Дню местного самоуправления. Об этом сообщает Telegram-канал Псковского областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Программа «Земский муниципальный служащий» направлена на приток молодых специалистов в органы МСУ. «В эту программу войдут меры поддержки студентов-целевиков, которые придут работать в органы местного самоуправления. Это региональная стипендия, отплата проезда к месту практики, единовременные выплаты специалистам наиболее востребованных специальностей, предоставление жилья и многое другое. Мы сейчас активно над этим работаем», - проинформировал губернатор.

Также правительство области совместно с региональным парламентом и Ассоциацией муниципальных образований прорабатывает программу «Псковский гектар» - бесплатные земельные участки планируется предоставлять нескольким категориям граждан, в том числе, муниципальным служащим востребованных направлений и новым фермерским хозяйствам.