Общество

Виктор Остренко: Вопрос отсутствия уличного освещения в муниципалитетах Псковской области все еще актуальный

Органы местного самоуправления должны обращать внимание на проблему отсутствия уличного освещения в населенных пунктах Псковской области. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Вопрос уличного освещения актуальный. В темное время суток существует проблема безопасности и, конечно, органы местного самоуправления должны обращать на это внимание. Отчасти мы уже рассматривали эту проблему несколько лет назад, я выносил этот вопрос, в том числе по субсидированию освещения основных уличных магистралей. Это региональные трассы, которые проходят через центры населенных пунктов. Это ложилось на плечи муниципалитетов, теперь большая часть объектов систем освещения оплачивается организацией, отвечающей за обслуживание дорог», – ответил Виктор Остренко на вопрос радиослушателя об уличном освещении в Печорах.

Он уточнил, что по нормативу, принятому в Псковской области, все опоры освещения, установленные в населенных пунктах, должны работать.