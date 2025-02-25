Общество

Губернатор призвал оперативно исправить ситуацию с уличным освещением в Псковской области

На уличное освещение на наиболее сложных или значимых с точки зрения безопасности граждан участках в 2025 году предусмотрят средства в рамках конкурса инициативных проектов. Такое решение озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» 25 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении актуальных для муниципального сообщества вопросов приняли участие губернатор, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, главы городских округов, муниципальных округов и районов, представители исполнительных органов региона и управлений аппарата правительства области.

Особое внимание во время заседания уделили вопросам организации постоянного и бесперебойного освещения улиц. Михаил Ведерников назвал тему важной и поблагодарил глав, где система уличного освещения функционирует исправно. Руководителям муниципальных образований, в которых освещение в городах, поселках и деревнях частично отсутствует или организовано по графику, губернатор поручил оперативно исправить ситуацию.

«В первую очередь необходимо организовать освещение улиц вблизи социальных учреждений, автобусных остановок и пешеходных переходов, а также в местах наиболее интенсивного движения транспорта. Это зона вашей ответственности», — подчеркнул глава региона и предложил подключать к работе ТОСы, участвовать в различных программах.

Михаил Ведерников также выразил готовность поддержать муниципальные образования в части организации освещения на наиболее сложных или значимых с точки зрения безопасности граждан участках. По решению губернатора средства на эти цели уже в этом году будут предусмотрены в рамках конкурса инициативных проектов.

Александр Котов поддержал предложение губернатора и также обратил внимание на необходимость продолжения работы по увеличению нормативов расходов на уличное освещение в муниципальных образованиях.