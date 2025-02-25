Общество

Жалобы о появлении волков участились в Стругокрасненском округе

В Стругокрасненском муниципальном округе участились жалобы о появлении волков в населенных пунктах, сообщил глава округа Александр Волков в своем Telegram-канале.

Фото: pixabay.com

«Обращаем ваше внимание на необходимость сразу же сообщать о потенциальной опасности. На территории округа установлен постоянный контроль за регулированием численности данных хищников», - отметил глава.

Напомним, ранее волчьи следы заметили в Тямшанской волости Псковского района. Куда следует сообщать о подобных случаях, читайте по ссылке ниже.