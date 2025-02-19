Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Разукрасили
10 лет с правом переписки
Что будет с больницей и с нами?
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Экотехнопарк: есть ли свет в конце тоннеля?
«Лёгкая кухня» Классические блины
Сокращение медперсонала в Себеже
 
 
 
ещё Общество 19.02.2025 15:160 Псковская медицина: новые рекорды или старые достижения? 20.02.2025 15:520 Волки в Псковской области: как ведется контроль над численностью хищников 20.02.2025 15:410 Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили псковский Дом молодежи 20.02.2025 15:300 Жители Псковской области сэкономили порядка 900 млн рублей с подписками Сбера 20.02.2025 15:180 15% мужчин в Пскове мечтают в качестве подарка на 23 Февраля получить деньги — опрос 20.02.2025 15:120 МТС ускорила Интернет в пушкиногорской деревне Ременниково
 
 
 
Самое популярное 13.02.2025 12:030 Планировавших подрыв вокзала в Пскове террористов уничтожили ответным огнем 13.02.2025 14:093 ФСБ опубликовала видео ликвидации террористов, пытавшихся взорвать вокзал в Пскове 13.02.2025 11:523 ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове 13.02.2025 14:323 Появились кадры подготовки теракта на вокзале в Пскове 13.02.2025 17:0812 ФСБ обнародовала расширенную версию видео с задержанием террористов, готовивших теракт на вокзале в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Волки в Псковской области: как ведется контроль над численностью хищников

20.02.2025 15:52|ПсковКомментариев: 0

Волчьи следы заметили в Тямшанской волости Псковского района, об этом местные жители сообщили Псковской Ленте Новостей. 

Фото: pixabay.com

«В Тямшанской волости ходит волк. Сегодня утром обнаружены крупные следы. В нашей деревне таких крупных собак нет. Хожу до остановки, очень страшно», - рассказала псковичка. 

В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель председателя комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал о наличии волков в регионе и мерах, принимаемых для контроля их численности.

По его словам, охота на волков ведется по всей области. По официальным данным, было добыто 79 особей. Однако Андрей Горкунов отметил, что количество обращений от граждан значительно сократилось в этом году. Он связал снижение числа обращений с активной охотой на волков и доступностью современных технологий, позволяющих жителям оперативно сообщать о случаях появления хищников.

Смотрите также
11.02.2025 20:380 Волки начали нападать на собак в Пушкиногорском районе

«Волки стали реже заходить в населенные пункты. В наше время у людей есть все необходимые средства связи, видеофиксации и так далее, поэтому они сразу же реагируют на такие случаи. Сообщения об этом оперативно публикуются в средствах массовой информации и социальных сетях. Однако сейчас количество таких обращений значительно меньше, чем раньше», - подчеркнул зампредседателя комитета.

Для организации охоты на волков местным жителям необходимо получить разрешение на добычу пушных животных. Разрешение распространяется на всю территорию Псковской области, однако конкретные условия зависят от места проведения охоты.

«Хочу подметить, что для обращений у нас на сайте комитета указана "горячая линия", куда можно позвонить в случае обнаружения следов животного или его присутствия в населенном пункте. "Горячая линия" работает круглосуточно», - заметил Андрей Горкунов.

Кроме того, заместитель председатель подчеркнул важность информирования общественности о пользе регулирования численности волков, поскольку эта мера помогает поддерживать экологический баланс и предотвращает ущерб, который хищники могут нанести сельскохозяйственным угодьям, домашним животным и охотничьим ресурсам.

«Регулирование численности необходимо для сохранения баланса в экосистеме, нарушенного в результате мероприятий по депопуляции дикого кабана», - отметил Андрей Горкунов.

Обратиться на «горячую линию» можно по номеру телефона: 8 911 352 56 35.

Смотрите также
27.10.2023 15:300 Волки идут на деревню

Теги: #волки
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?
В опросе приняло участие 176 человек
20.02.2025, 16:040 Замглавврача Псковского перинатального центра отправили под домашний арест 20.02.2025, 15:570 Светлана Мельникова: Для меня важно, что ПЛН живая и готова экспериментировать 20.02.2025, 15:520 Волки в Псковской области: как ведется контроль над численностью хищников 20.02.2025, 15:410 Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили псковский Дом молодежи
20.02.2025, 15:320 Эхо несостоявшегося теракта 20.02.2025, 15:300 Жители Псковской области сэкономили порядка 900 млн рублей с подписками Сбера 20.02.2025, 15:180 15% мужчин в Пскове мечтают в качестве подарка на 23 Февраля получить деньги — опрос 20.02.2025, 15:120 МТС ускорила Интернет в пушкиногорской деревне Ременниково
20.02.2025, 15:070 Пскович путешествует по миру с флагом региона. ФОТО 20.02.2025, 14:550 Светлана Мельникова: Тема защитников Отечества для Пскова – самая главная 20.02.2025, 14:480 Результаты археологических раскопок представлены в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове 20.02.2025, 14:270 Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске
20.02.2025, 14:160 Опубликован список должников среди крупных потребителей газа в Псковской области 20.02.2025, 14:130 Несколько экскурсий псковский музей посвятит Дню защитника Отечества 20.02.2025, 14:020 В Псковской области на 2,1% выросло число преступлений, совершенных мигрантами 20.02.2025, 13:530 Борис Елкин: Наша история и культура живут в каждом символе
20.02.2025, 13:430 На должность зампредседателя Псковского областного суда рекомендован омич Вячеслав Слепченко 20.02.2025, 13:380 Социальная адаптация участников СВО необходима — Игорь Дитрих 20.02.2025, 13:290 Карантин в Пскове: для кого опасны «простудные» заболевания 20.02.2025, 13:280 Более 20 проектов псковичей претендуют на звание лучшей «Родной игрушки»
20.02.2025, 13:210 Кадеты и юнги приглашены на выставку из «Михайловского» в Санкт-Петербургском Морском собрании 20.02.2025, 13:130 Новая трасса, ретро- и этно-забеги: Югорский лыжный марафон ждет гостей со всей страны 20.02.2025, 13:090 Монохромную цветовую гамму рекомендовали использовать для муралов на опорах мостов в Пскове 20.02.2025, 13:070 Губернатор вручил паспорта юным жителям региона в День флага Псковской области
20.02.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении? 20.02.2025, 12:530 Актер Михаил Ефремов «секретно» решил выйти на свободу 20.02.2025, 12:410 Накануне 14 февраля на маркетплейсах выросли продажи мужской одежды и ювелирных украшений – аналитики 20.02.2025, 12:370 Акцию в поддержку защитников Отечества организуют в Великих Луках
20.02.2025, 12:260 Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию стартуют 20 февраля 20.02.2025, 12:150 Псковичка завоевала «бронзу» в прыжках в высоту на всероссийских соревнованиях 20.02.2025, 12:120 Фотофакт: Солнечное утро в Пскове 20.02.2025, 12:090 ЦБ рассказал о масштабах дропперства в России
20.02.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о Годе защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника 20.02.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 20 февраля 20.02.2025, 11:510 Лисица замечена на улице Мирной в Пскове 20.02.2025, 11:470 Наталья Федорова: Для каждого псковича элементы флага области – культурный код
20.02.2025, 11:460 Эксперт по финансовой грамотности из Пскова: Ребенок, знающий цену деньгам, не отзывается плохо о чужой работе 20.02.2025, 11:380 Производство скота и птицы на убой в РФ в 2024 году увеличилось на 2,1% 20.02.2025, 11:340 Горячую воду временно отключат на нескольких улицах в Великих Луках 20.02.2025, 11:220 Завод по производству парфюмерных и косметических средств построят в Псковской области
20.02.2025, 11:190 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении? 20.02.2025, 11:170 Полярное сияние запечатлели у Мальского монастыря 20.02.2025, 11:140 Росгвардейцы в Пскове приняли участие в онлайн-презентации книги об Александре Матросове 20.02.2025, 11:040 Экскурсия-эмпатия о повседневной жизни детей в оккупированном Пскове пройдет 22 февраля
20.02.2025, 10:590 Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за оплату покупок в Порхове с чужой карты 20.02.2025, 10:490 «Беседка»: О Годе защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника 20.02.2025, 10:470 Михаил Ведерников назвал сроки начала реконструкции старого военного госпиталя 20.02.2025, 10:330 «Лёгкая кухня»: Классический рецепт блинов
20.02.2025, 10:242 СК начал расследование убийства Михаила Лермонтова 20.02.2025, 10:150 Казахстан проведет парад Победы впервые с 2019 года 20.02.2025, 10:090 ФАС проверит магазины «Светофор» 20.02.2025, 09:590 Жилой дом горел в Невеле из-за нарушений при эксплуатации печи
20.02.2025, 09:530 Жители Псковской области как никогда уверены в отличных перспективах для своей карьеры - опрос 20.02.2025, 09:400 Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Геннадий Косарев 20.02.2025, 09:320 Пересчитают всем 20.02.2025, 09:150 13% псковских компаний выплатят премии сотрудникам в честь 23 февраля - опрос
20.02.2025, 09:100 20 февраля - Могущница: почему нельзя носить одежду зеленого цвета 20.02.2025, 09:000 Apple официально представила новый смартфон iPhone 16e 20.02.2025, 08:460 Выставочный проект «Крепость» откроется в Изборском музее-заповеднике 20.02.2025, 08:420 «Дневной дозор»: Должна ли зарплата учителей зависеть от оценок учеников?
20.02.2025, 08:400 Врачи назвали оптимальную порцию блинов на Масленицу 20.02.2025, 08:390 Сотрудница псковского госучреждения осуждена за разглашение гостайны коллегами 20.02.2025, 08:210 День флага Псковской области отмечают 20 февраля 20.02.2025, 08:000 Россияне в четыре раза увеличили инвестиции в цифровые активы
20.02.2025, 07:300 Сегодня отмечают всемирный день управления информацией 20.02.2025, 07:000 Всемирный день социальной справедливости празднуют 20 февраля 19.02.2025, 22:120 Неприятный запах образовался из-за аварии на коллекторе на Западной улице в Пскове 19.02.2025, 22:000 Дмитрий Шахов принял участие в коллегии СУ СК РФ по Псковской области
19.02.2025, 21:570 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 20 февраля 19.02.2025, 21:400 Псковичи смогут поздравить родных с 23 февраля авторскими открытками от Музея Победы 19.02.2025, 21:200 В России средняя цена ОСАГО в 2024 году снизилась на 2,6% 19.02.2025, 20:590 Товарооборот сельхозпродукции между Россией и ОАЭ в 2024 году вырос на 30%
19.02.2025, 20:490 Суд продлил арест братьям, которые продали автомобиль террористам из «Крокуса» 19.02.2025, 20:270 Дышать над картошкой для лечения может быть опасно, предупредила врач 19.02.2025, 20:150 Псковский облсовпроф подписал соглашение о межрегиональном сотрудничестве на 2025 год 19.02.2025, 20:060 ФАС контролирует отмену выплаты сетям вознаграждения за куриные яйца
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru