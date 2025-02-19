Волки в Псковской области: как ведется контроль над численностью хищников

Волчьи следы заметили в Тямшанской волости Псковского района, об этом местные жители сообщили Псковской Ленте Новостей.
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«В Тямшанской волости ходит волк. Сегодня утром обнаружены крупные следы. В нашей деревне таких крупных собак нет. Хожу до остановки, очень страшно», - рассказала псковичка.
В беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель председателя комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов рассказал о наличии волков в регионе и мерах, принимаемых для контроля их численности.
По его словам, охота на волков ведется по всей области. По официальным данным, было добыто 79 особей. Однако Андрей Горкунов отметил, что количество обращений от граждан значительно сократилось в этом году. Он связал снижение числа обращений с активной охотой на волков и доступностью современных технологий, позволяющих жителям оперативно сообщать о случаях появления хищников.
Для организации охоты на волков местным жителям необходимо получить разрешение на добычу пушных животных. Разрешение распространяется на всю территорию Псковской области, однако конкретные условия зависят от места проведения охоты.
Кроме того, заместитель председатель подчеркнул важность информирования общественности о пользе регулирования численности волков, поскольку эта мера помогает поддерживать экологический баланс и предотвращает ущерб, который хищники могут нанести сельскохозяйственным угодьям, домашним животным и охотничьим ресурсам.
«Регулирование численности необходимо для сохранения баланса в экосистеме, нарушенного в результате мероприятий по депопуляции дикого кабана», - отметил Андрей Горкунов.
Обратиться на «горячую линию» можно по номеру телефона: 8 911 352 56 35.