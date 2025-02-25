Общество

«Потягнем за Отечество!»: Княгиня Ольга

В эфире радиостанции «ПЛН FM» и на сайте Псковской Ленты Новостей стартует историко-просветительский проект автономной некоммерческой организации всестороннего развития молодежи «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!». Его основная задача - в интересной, современной и доступной форме донести информацию о биографиях видных полководцев и государственников, защитников земли Псковской, разных времен и национальностей и их вкладе в защиту и укрепление России. Первый выпуск проекта посвящен уроженке Псковской земли, первой христианке на Руси, матери воителя Святослава и бабушке крестителя Руси Владимира - святой равноапостольной княгине Ольге.

Княгиня Ольга - Хельга, в первоначальном скандинавском варианте ее имени, Елена в крещении. Точная дата ее рождения не известна, различные источники указывают разные данные. С местом рождения - определенности больше. Предание, изложенное в «Житии», называет родиной Ольги село Выбуты неподалеку от современного Пскова, вверх по реке Великой. По мнению ученых, она происходила из скандинавской семьи, которых немало проживало в то время на псковской земле.

Именно в Выбутах Ольга встретила и будущего супруга. Молодой князь Игорь охотился «в области Псковской» и, желая перебраться через реку Великую, увидел «кого-то плывущего в лодке» и подозвал его к берегу. И только сев в лодку, князь увидел, что его везет удивительно красивая девушка. Перевозчица оказалась не только хороша собой, но еще и целомудренной и умной. Игорь расстался с ней, но ее слова и прекрасный образ в памяти хранил.

Когда пришло время выбирать невесту, в Киев собрали самых красивых девушек княжества. Но ни одна из них не пришлась ему по сердцу. И тогда он вспомнил Ольгу и послал за ней человека. Так Ольга стала женой князя Игоря, великой русской княгиней.

Игорь, как и положено правителю-воину часто отсутствовал, отправляясь в военные походы и на сбор дани, Ольга оставалась на престоле в граде Киеве и управляла государством.

В 942 году она родила сына - Святослава, а в 945 году ее муж, князь киевский Игорь, при сборе дани был убит древлянами - это одно из славянских племен, обитавшее в Дремучем Полесье.

После смерти мужа, и по малолетству сына, Ольга становится полновластной правительницей Киевской Руси. Летопись повествует о жестокой мести Ольги древлянам за своего мужа. Первое древлянское посольство, тогда еще не христианка Ольга повелела закопать живьем. Второе - сожгла в бане. Третье - было изрублено дружинниками княгини по ее приказу. Затем княгиня во главе дружины выступила в поход против оставшихся древлян. В этой скоротечной войне Ольга проявила себя как талантливый полководец, сумев одержать победу малой кровью. Осадив столицу древлян, княгиня вдруг объявила о своей милости и востребовала «ничтожную» дань по три голубя и воробья с каждого двора. Обрадованные древляне принесли птиц, а Ольга задумала изощренную расправу: она приказала привязать к лапкам птиц трут (высушенный гриб-трутовик), а затем поджечь его.

«Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда: голуби в голубятни, а воробьи под стрехи, и так загорелись, - где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы не горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы», - говорит летопись.

Именно этот факт биографии нашей землячки для многих является поводом называть ее покровительницей беспилотных войск России, которые решают сегодня схожие задачи по поражению противника с воздуха на полях специальной военной операции.

После расправы над древлянами Ольга стала править Русью до совершеннолетия Святослава, но и после этого она оставалась фактической правительницей, так как её сын большую часть времени проводил в военных походах и не уделял внимания управлению государством.

Именно она возглавила оборону столицы Руси от осады печенегов в 968 году. Согласно летописи, в то время как князь Святослав Игоревич вёл кампанию против Болгарского царства, печенеги вторглись на Русь и осадили её столицу. Княгиня Ольга послала гонца за подмогой, Святослав быстро вернулся домой в Киев и прогнал печенегов в поле.

Мудрая правительница искала связей с иными странами и во многом была первым государственным деятелем, чей статус признавался другими государствами. В 955 году Ольга посетила Византию и приняла христианскую веру. «Житие» рассказывает, что обряд совершил патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был император Константин Багрянородный, который оставил описание визита Ольги и самого обряда в своем труде «О церемониях византийского двора».

Ольга приняла христианство с именем Елена. Вслед за ней христианскую веру приняло ее ближайшее окружение. Став первой христианкой в русском княжеском роду, она начала вводить христианство на Русской земле.

Из века в век передавалось повествование о видении Ольги около реки Великой, неподалеку от родного села. Она увидела, что с востока сходят с неба «три пресветлых луча». Обращаясь к своим спутникам, бывшим свидетелями видения, Ольга сказала пророчески: «Да будет вам ведомо, что изволением Божиим на этом месте будет церковь во имя Пресвятой и Животворящей Троицы и будет здесь великий и славный град, изобилующий всем». Именно поэтому Ольга считается основательницей Пскова.

Последние годы жизни великая княгиня посвятила воспитанию внуков, что дало свои плоды: крестителем Руси стал один из них - Владимир Святославич.

Ольга умерла от болезней и старости, а не была убита, как многие правители того времени. В летописях значится, что княгиня умерла в 969 году. Монах Иаков в повести ХІ века под названием «Память и похвала князю русскому Владимиру» сообщает точную дату смерти святой равноапостольной княгини Ольги: 11 июля 969 года. Ее похоронили по христианскому обычаю.

В 1007 году внук княгини - Владимир I Святославич - перенес мощи всех святых, включая останки Ольги, в основанную им церковь Святой Богородицы в Киеве. Официальная канонизация княгини состоялась в середине XIII века, хотя чудеса ее мощам приписывали задолго до этого, почитали как святую и звали равноапостольной.

За свои заслуги в распространении христианства, за праведную жизнь княгиня была причислена к лику святых, и именуется православной церковью как Святая Равноапостольная Благоверная княгиня Ольга Российская.

Особенное отношение к Ольге сложилось у псковичей. Имя княгини осталось на Псковской земле в топографических и географических названиях; в самом Пскове есть Ольгинская набережная, Ольгинский мост, вновь восстановлена Ольгинская часовня на набережной реки Великой. Ее имя носят благотворительные организации, улицы и международный аэропорт.

Кстати, именно на привокзальной площади аэрогавани Пскова в скором времени появится третий по счету памятник основательнице города. Два памятника покровительнице Пскова были ранее установлены к 1100-летию первого упоминания города в летописи.

Историко-просветительский проект «Потягнем за Отечество!», инициатором которого выступила автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности», реализуется при поддержке правительства Псковской области.