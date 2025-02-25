Общество

Тала Нещадимова: Февраль по ощущениям теплее, но он больше похож на зиму, чем январь

Первая и вторая декады февраля соответствуют климатическим нормам, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в эфире радио «ПЛН FM» (102,6) в новом выпуске программы «Беседка».

«Вы удивитесь, но у нас и первая и вторая декады февраля соответствуют норме. Нам кажется, что теплее, потому что в 2019 году были пересчитаны климатические нормы за 30 лет. С учетом того, что мы живем в теплой половине, эти нормы оказались выше. Поэтому то, что для нас стало нормой в феврале, в сравнении с предыдущими нормами, он был бы теплее, чем предыдущие», — пояснила специалист.

Тала Нещадимова заключила, что хоть февраль по ощущениям был теплее, но он больше похож на зиму, чем предыдущий месяц - январь.