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Грибы, цветы и капуста: зима не спешит вступать в свои права в Псковской области

Природа преподносит сюрпризы каждый сезон, но зима 2025 года оказалась особенно непредсказуемой. Обычно в это время года наши сады и леса погружаются в спячку, укрываясь под снежным покровом, ожидая прихода весны. Однако нынешняя зима демонстрирует совершенно иные климатические условия. Крещенские морозы, которые традиционно знаменуют окончательное наступление зимы, оказались скорее мягкими заморозками, нежели суровыми холодами. Температура воздуха остаётся выше нормы, устойчивого снежного покрова нет. Отсутствие снега обнажило почву, позволив овощам и грибам продолжить своё развитие. Более того, некоторые растения уже демонстрируют признаки весеннего пробуждения: почки набухают, готовясь раскрыться, словно весна уже наступила. В этой статье мы попытаемся разобраться, что цветет и растет в Псковской области зимой, как это связано с аномальными погодными условиями и что будет с урожаем 2025 года.

Фото: Ольга Веснушка / «ВКонтакте»

Наблюдая за этими аномалиями, сложно не задуматься о глобальных изменениях климата и их влиянии на нашу природу. Жители Псковской области активно постят фотографии зимних цветов, грибов и даже овощей, которые продолжают свой рост зимой. Даже в декабре любители «тихой охоты» активно делились в интернете фотографиями своих трофеев. В том числе, порадовали подснежники, которые, как известно, являются предвестниками весны.

Фото здесь и далее: «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» / «ВКонтакте»

После наступления первых настоящих морозов еще большее общее удивление вызвал зимний «улов» различных грибов. В комментариях под публикациями псковичи не могли не отметить это необычное явление. Многие пользователи шутили, насколько удобно собирать уже замороженные грибы.

Несмотря на зиму местные огородники собирают урожай и наслаждаются ранними цветами. Так, 18 января одна из жительниц Пскова собрала первый в этом году урожай капусты. Как рассказала женщина, капуста выросла неподалеку от теплицы. Во время сбора основного урожая осенью её не заметили, и она продолжила расти. В итоге в январе удалось получить небольшой кочан.

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Но на этом чудеса не закончились. На участке женщины зацвели весенние цветы: маргаритки и примулы, а древовидный пион уже дал первые почки.

Погодные аномалии отразились и на производителях сельскохозяйственной продукции. На полях уже всходят озимые культуры, что подтвердил ПЛН председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов. При этом он отметил, что это «обычное явление».

Фото: «Старая Русса» / «ВКонтакте»

«Озимые культуры давно взошли. По информации наших служб, на данный момент всё в порядке», - отметил Николай Романов.

Начальник Псковского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды — филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Тала Нещадимова подтверждает тот факт, что рост озимых культур в такой период не является случаем из ряда вон выходящим.

«Что касается озимых культур, то они взошли ещё осенью и должны были уйти в зиму в фазе кущения или третьего листа. Они успешно справились с этой задачей. Сейчас, когда снежный покров уже сошёл, озимые могут начать вегетацию. Это, конечно, не очень хорошо для них, но и сильные морозы, которые мы все ожидаем в зимний период, также могут негативно сказаться на их состоянии. Поэтому в принципе у озимых есть ещё шанс успешно перезимовать», - пояснила Тала Нещадимова.

Единственное, чем обеспокоены сельскохозяйственные работники, это заморозки, которые могут негативно сказаться на озимой пшенице и других посевах. В прошлом году подобные заморозки уже повредили плодовые деревья, и страх перед повторением этой ситуации сохраняется.

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«В дальнейшем, возможно, ожидаются сильные заморозки, что представляет опасность. В случае отсутствия заморозков ситуация будет благоприятной. Однако озимая пшеница и другие озимые культуры могут погибнуть из-за промерзания корней. Если цветение начнётся раньше, а заморозки в мае, как правило, нередки, ситуация может ухудшиться по сравнению с предыдущим годом», - подчеркнул Николай Романов.

Синоптики тем временем отмечают, что стоит ожидать понижения температур в феврале и марте.

«Согласно статистическим данным, февраль и март считаются зимними месяцами. Поэтому тот факт, что январь выдался необычно тёплым, не исключает возможности наступления холодной погоды в феврале и марте. Следует сохранять надежду на это», - уточнила Тала Нещадимова.

В условиях неопределенности псковские растениеводы активно готовятся к новому сезону, подготавливая семена и технику. Они внимательно следят за погодными условиями и состоянием посевов. Обсуждаются различные методы защиты урожая от заморозков, хотя большинство аграриев не применяют дорогие технологии. Тем не менее у них есть четкий план действий на случай наступления неблагоприятных погодных условий, что свидетельствует о готовности к возможным вызовам.

«В настоящее время проводится подготовка семян и техники, а также ремонт оборудования. Отпускной период завершился, и мы готовы приступить к работе над новым урожаем. В случае возникновения аномальных погодных условий потребуется дополнительный уход за посевами и приобретение дополнительных средств защиты», - заключил председатель профильного комитета Николай Романов.

Таким образом, текущая зима преподнесла множество сюрпризов, которые заставляют задуматься о переменчивости природы и климатических изменениях. Ранний рост озимых культур, появление «зимних» овощей и грибов, а также ранние цветы свидетельствуют о том, что наша природа реагирует на изменяющиеся условия окружающей среды. Хотя такие явления могут вызывать удивление и восторг, они также поднимают вопросы о долгосрочных последствиях для сельского хозяйства и экосистем в целом.

Олесия Кривченкова