Общество

Лосей, лисиц и выдру запечатлели в Полистовском заповеднике

Во Всемирный день дикой природы в Полистовском заповеднике поделились фотографиями, на которых запечатлены обитатели природоохранной зоны.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Всемирный день дикой природы - эта дата призвана еще раз обратить внимание на важность, ценность и хрупкость диких флоры, фауны и экосистем. Лоси, лисицы и выдра занимаются своими делами в заснеженном зимнем Полистовье», - рассказали в заповеднике.

Ранее, медвежья семья попала в фотоловушку Полистовского заповедника.