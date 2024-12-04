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Общество

Медвежья семья попала в фотоловушку Полистовского заповедника

04.12.2024 11:54|ПсковКомментариев: 0

Осенью фотоловушки Полистовского заповедника засняли целую медвежью семью. Мама и три малыша. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике, это медвежата текущего года рождения. 

Фотографии: Полистовский заповедник

«Вероятнее всего, сейчас медвежата вместе с медведицей уже в берлоге, они пробудут в состоянии зимнего сна до марта-апреля. Обычно медвежата живут совместно с медведицей-матерью около полутора лет», - отметили в Полистовском заповеднике.

Эксперты рассказали, что на протяжении периода совместной жизни самка обучает потомство премудростям самостоятельной жизни в природе. Подросших медвежат называют «пестуны» от слова пестовать (воспитывать), что отражает особенности материнского поведения этого крупного хищника. Подросшие медвежата покидают мать перед началом следующего сезона размножения, поскольку самец-партнер представляет для молодняка серьезную опасность. Цикл размножения у медведей длится 2-3 года. Однако после окончания гона (сезона размножения) медвежата могут сохранять связь с мамой-медведицей какое-то непродолжительное время.

 

«Последнее десятилетие в европейской части России продолжается тенденция роста численности бурого медведя. Это проявляется в том числе более многочисленными выводками у медведиц. Известны случаи, когда исследователи фиксировали выводки до 6 медвежат, что чрезвычайно много и не характерно для бурого медведя!» - добавили в заповеднике. 

Теги: #медведь
Источник: Псковская Лента Новостей
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