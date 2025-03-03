Общество

На карантин закрыты 75 классов в 25 школах Псковской области

В целях предотвращения распространения ОРВИ в Псковской области на неделе с 24 февраля по 2 марта были закрыты 75 классов в 25 школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Также на карантин были закрыты шесть групп в пяти дошкольных учреждениях, семь групп в двух колледжах.

Ранее сообщалось, что обучающиеся Покровской и Красногородской школ Красногородского муниципального округа на фоне роста заболеваемости ОРВИ переведены на дистанционный формат обучения.