Общество

Две школы Красногородского округа переведены на дистанционное обучение

Обучающиеся Покровской и Красногородской школ Красногородского муниципального округа на фоне роста заболеваемости ОРВИ (отсутствие на учебных занятиях более 20% обучающихся) переведены на дистанционный формат обучения, сообщила глава Красногородского округа Валентина Понизовская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Эта мера согласована с Роспотребнадзором и является профилактической для предупреждения дальнейшего распространения заболеваний ОРВИ среди школьников.

«Желаю всем скорейшего выздоровления и возвращения к привычному формату обучения!» - отметила глава.