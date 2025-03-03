Общество

Оборудование на 8 млн рублей закупят в псковскую школу №13 в рамках ремонта

Капитальный ремонт средней общеобразовательной школы №13 в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 4 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Оборудование на 8 миллионов закупим», - сказал глава города Пскова Борис Елкин.

Последний раз ремонт в школе был проведен в 1989 году. Сейчас ремонтируют часть здания, в которой учатся младшие классы. Они переведены на обучение в другие школы. Всего в учреждении учится порядка 550 детей. Наполняемость школы неполная.

«Стараемся помогать школе за счёт местного бюджета. Делали в том числе забор», - отметил глава города.

В актовом зале пока работы не ведутся. Сейчас туда частично сгружается мебель. На втором этаже сейчас ремонтируют пол.

Год основания школы – 1951.

Комитет по образованию Псковской области в 2024 году направил заявку в Министерство просвещения РФ на участие в отборе по проведению капитального ремонта 45 образовательных учреждений, нуждающихся в проведении капитального ремонта, в том числе и школы №13 в Пскове.

По соглашению, заключенным между Министерством просвещения РФ и правительством Псковской области, в 2025 году запланированы мероприятия по капитальному ремонту в рамках национального проекта «Молодежь и дети» в здании школы №13 с объемом финансирования – 123 225 151 рубль.

Закончить все работы должны к 1 сентября.

Смотрите также Школу №13 в Пскове отремонтируют к 1 сентября

В рамках контракта будут выполнены работы по замене кровли, обновлению систем вентиляции и выполнению электромонтажных работ. Кроме того, запланированы отделочные работы внутри здания школы и обновление фасада. По состоянию на 3 марта начаты демонтажные работы в одном из корпусов здания.

Учащиеся школы №13 на время проведения капитального ремонта переведены в среднюю общеобразовательную школы №9 имени А. С. Пушкина, школу №47 и школу №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова.