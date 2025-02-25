Общество

Школу №13 в Пскове отремонтируют к 1 сентября

Школу №13 в Пскове отремонтируют по нацпроекту «Молодежь и дети» и региональной программе «Все лучшее детям», сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Школа №13, основанная в 1951 году и прошедшая через несколько этапов расширения, давно нуждалась в серьёзном обновлении и благоустройстве. Именно поэтому она стала участницей национального проекта по капитальному ремонту "Молодежь и дети" и региональной программы "Все лучшее детям"», - отметил Борис Елкин.

В школе намечена замена кровли с шифера на металл, обновление систем отопления, водоснабжения и вентиляции и выполнение электромонтажных работ.

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«Внутри школы проведут отделочные работы, а фасад обретёт новый облик. Уже сейчас в школах №9, №11, №18, №47 и ПТЛ разместились начальные классы. Все работы, как и в случае с детским садом, будут завершены к 1 сентября», - добавил градоначальник.

Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта «Семья», стартовавшего по инициативе президента Владимира Путина, а также региональной программы «Поддержка семьи» заключён контракт на капитальный ремонт детского сада №54.