Общество

В комитете по культуре выразили соболезнования в связи с уходом Ирены Панченко

Комитет по культуре Псковской области выражает соболезнования в связи с уходом из жизни члена правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Ирены Панченко.

Фото: комитет по культуре Псковской области

«Не стало Ирены Панченко - поэта, художника, драматурга, творческой личности, светлого душевного человека. Её перу принадлежат сказки, стихотворения, рассказы и пьесы, поставленные в разных театрах страны. Ирена Панченко известна и как художник. Выставки проходили в России и Латвии, картины находятся в фондах нескольких музеев. Научная библиотека любила, ценила творчество Ирены Язеповны. На полках стоят книги писателя, на стенах висят акварели художника», - рассказали в комитете.

Одна из книг выразительно названа: «Души две дивные стихии». Первая стихия, первая муза – поэзия, вторая - живопись.

В комитете отметили, что Ирена Панченко была человеком энергичным, деятельным, отзывчивым.

«Сожалеем о большой утрате, невосполнимой потере для литературного мира Псковщины и России», - добавили в комитете.