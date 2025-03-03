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Умерла член правления псковского реготделения Союза писателей РФ Ирена Панченко

Умерла на 87-м году жизни член правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Ирена Панченко, сообщил Псковской Ленте Новостей председатель регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин.

Фото: Ирена Панченко / «ВКонтакте»

Ирена Панченко - драматург, поэт, художник. Родилась 6 ноября 1938 года в городе Краслава в Латвии. Школу окончила в поселке «Нижнеиртышский» (Омская область), куда была репрессирована семья, но через семь лет получившая реабилитацию. Окончила Омское педагогическое училище (1957), Великолукский педагогический институт (1968), Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского (Москва,1984). Работала в школах учителем рисования, русского языка и литературы и др. Публиковалась в местных и республиканских газетах. В 1968 году переехала в город Псков.

Работала литсотрудником областной газеты, редактором издательства, директором городского Дома культуры и др. Была избрана председателем регионального отделения Союза писателей России «Объединение псковских писателей».

Автор девяти пьес для взрослого и детского театра, поставленных в разных театрах страны и опубликованных, более десяти поэтических книг и семи книг прозы. Член Союза журналистов СССР, Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов (г. Рига). Обладатель звания «Душа земли Псковской», «Человек книги» (Международный книжный форум «Русский Запад»), в разные годы награждалась медалями: «За заслуги перед Псковом», медалью святой княгини Ольги в честь 1100-летия Пскова», межведомственной медалью «За вклад в отечественную культуру». В декабре 2018 года Ирене Панченко была вручена высшая награда Союза писателей России – медаль им. Василия Шукшина.

Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник общего образования РФ.

Ирена Панченко известна и как художник, выставки проходили в России и Латвии, картины находятся в фондах нескольких музеев.