Общество

Парк Героев в Пскове решили оборудовать на территории бывшего концлагеря

Парк Героев России в Пскове решили оборудовать на территории бывшего немецкого концлагеря для военнопленных «Шталаг 372», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время встречи с членами семей, вдовами участников специальной военной операции и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона.

«Согласились с мнением, что в микрорайоне Кресты это (создание парка Героев) будет не совсем удобно для семей. Планируем его организовать на территории бывшего немецкого концлагеря для военнопленных "Шталаг 372". Тем более Минобороны передает нам эти территории», — проинформировал губернатор. Михаил Ведерников подчеркнул, что все новые мемориалы и прочие вопросы будут согласованы с семьями военнослужащих.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в ходе общения участники встречи обсудили возможность увековечения имен героев СВО в названиях городских улиц. Губернатор обещал, что этот вопрос будет проработан с профильными специалистами.

Напомним, Министерство обороны РФ передало два больших земельных участка в муниципальную собственность Пскова, в том числе территорию бывшего немецкого концлагеря для военнопленных «Шталаг 372».

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«Шталаг 372» - один из самых крупных немецких концентрационных лагерей для военнопленных. Он действовал с осени 1941 по декабрь 1943 года и располагался в районе нынешней улицы Юбилейной. По данным фонда «Достоверная история», единовременное количество его обитателей достигало 100 тысяч человек, а общее количество погибших превышает 75 тысяч человек.

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Отметим, что ранее создание парка Героев планировалось вблизи пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе в Пскове.