Общество

Парк Героев создадут в Пскове

В Псковской области по решению губернатора Михаила Ведерникова будет реализовано сразу несколько проектов по увековечиванию памяти военнослужащих, павших при защите Отечества в наши дни. В частности, в их честь создадут Парк Героев в Пскове, запустят сайт «Книга памяти» и снимут серию документальных короткометражных фильмов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Этапы подготовки обсудили на рабочей группе под председательством вице-губернатора Александра Серавина.

Глава Пскова Борис Елкин рассказал, что в адрес городской администрации поступает много обращений граждан по увековечиванию памяти павших бойцов, в том числе участников СВО. Решено сделать единое место, куда жители и гости области могли бы приехать и отдать дань памяти защитникам Родины.

«Архитектурный облик нам еще предстоит обсудить, но по задумке здесь будут увековечены имена Героев России, Кавалеров орденов. Отдельная тематическая зона будет посвящена Героям специальной военной операции», — сказал Борис Елкин.

В скором времени будет опубликован конкурс на разработку проектно-сметной документации Парка Героев. Предварительно, он расположится вблизи пересечения Крестовского и Ленинградского шоссе.

Важность решения о создании такого мемориального парка подчеркнула вдова Героя России Эльвира Васильева. Она всецело поддержала эту идею и сказала, что у многих, кто потерял своих мужей, нет места, куда можно прийти и почтить память — часто похороны проходили в других регионах России.

«Будет место, куда можно прийти, побыть, возложить цветы — для нас это очень важно, для наших детей. Они будут расти, но память всегда будет рядом», — сказала вдова Героя России.

Ее поддержала руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, жена участника СВО Мария Филонова. По ее мнению, публичные форматы памяти — мемориальные доски на школах, муралы на домах, баннеры о современных Героях Отечества — вопрос очень чувствительный, поскольку душевные раны у родных еще свежи. Особенно остро реагируют дети — неокрепшей психике сложно справится с горем утраты или возникают ассоциации с родственниками в зоне СВО.

«Создается дополнительная нервозность — каждый день по пути в школу дети будут видеть мемориальную доску погибшему бойцу, учитывая, что у некоторых из них родители находятся в зоне боевых действий. Один случай в Пскове уже произошел — девочка не смогла справиться с потерей отца, в школе об этом все напоминало, и родители приняли решение перевести ее на домашнее обучение», — заметила Мария Филонова.

При этом, убеждена Мария Филонова, молодежь должна знать о наших «русских богатырях», кто защищает на поле боя свою Родину, поэтому Парк Героев должен стать местом погружения в историю, местом памяти, которое каждый может посетить, когда будет готов.

Отметим, что сайт «Книга Памяти» уже разработан, ведется его тематическое наполнение. Занимаются этим специалисты псковских библиотек, рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Уже внесены 175 биографических справок. Мы работаем с областным архивом, военным комиссариатом региона, чтобы дать подлинную информацию», — сказала Ольга Тимофеева.

Также областной комитет по культуре готов начать работу по съемкам документальных фильмов о современных героях Отечества. В дальнейшем их будут использовать в образовательных и просветительских целях, например, на внеурочных занятиях «Разговоры о важном».

«Приступить к съемкам мы можем уже в ноябре, — прокомментировала Ольга Тимофеева. — Некоторые фильмы могут быть созданы в начале следующего года».

Кроме того, в школах области в будущем планируется создать модульные музеи единого формата, рассказывающие о специальной военной операции и ее участниках.