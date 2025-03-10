Общество

Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии

Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Меликов / Telegram

«Поздравляю полковника Абдулазиза Ширинбеговича и всех дагестанцев с этим большим достижением. Ведь это не просто новый этап в службе, это признание его мужества, профессионализма и преданности делу. 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – это легендарное соединение, и мы уверены, что под грамотным руководством нашего земляка оно станет ещё сильнее. Быть командиром означает не просто руководить, но и стать наставником, который всегда поддержит своих ребят и будет укреплять боевое братство. Опыт у него большой», - заверил в своем Telegram-канале глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

Абдулазиз Шихабидов окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и Общевойсковую академию ВС РФ. До СВО он участвовал в боевых действиях на территории Южной Осетии и Сирии, отмечен множеством наград за проявленное мужество.

«Дорогой Абдулазиз Ширинбегович! Желаю крепкого здоровья, сил и успехов в этой ответственной должности. Мы гордимся вами!» - заключил Сергей Меликов.

Ранее командование дивизией осуществлял Денис Шишов.