Общество

Отделы ЗАГС в Псковской области войдут в состав местных администраций до конца марта

Отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций в Псковской области до конца марта. Такое решение обсудили во время рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников и председатель комитета юстиции Марина Чамкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Руководитель профильного комитета сообщила, что в новом году работа в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния во многом будет посвящена передаче органам местного самоуправления полномочий в сфере ЗАГС.

«Закон вступил в силу с 1 марта, и до конца месяца отделы ЗАГС войдут в состав местных администраций. Передача осуществляется при тесном взаимодействии с местными администрациями и управлением Федеральной налоговой службы. При передаче полномочий все сотрудники отделов ЗАГС комитета сохранят работу и перейдут на муниципальную службу в органы МСУ. Местонахождение органов ЗАГС и доступность услуг для населения не изменится», — отметила Марина Чамкина.