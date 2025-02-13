Общество

ЗАГС войдет в структуру администрации города Великие Луки

ЗАГС войдет в структуру администрации города Великие Луки. Такое решение приняли 14 февраля депутаты Великолукской городской Думы.

Фото: Великолукская городская Дума

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в гордуме, в соответствии с частью 8 статьи 37 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение закона Псковской области от 23.12.2024 № 2560-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Псковской области отдельными государственными полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния», руководствуясь уставом муниципального образования «Город Великие Луки», Великолукская городская Дума сегодня, 14 февраля решила внести изменения в структуру администрации города Великие Луки.

Теперь в структуре городской администрации появится отдел записи актов гражданского состояния администрации города Великие Луки. То есть отдел ЗАГС перейдет в ведомство городской власти.

Также будет образован отдел муниципальных закупок. Определённые изменения, в части полномочий, коснутся и комитета по жилищным вопросам.