На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед

На трассе Псков — Гдов 11 марта организовали дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по Псковской области и сотрудников ГАИ УМВД России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лёд Псковского и Чудского озёр. Специалисты проинструктировали 13 рыбаков-любителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС.
Граждан проинформировали, что в соответствии со статьей 2.29 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» неисполнение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тысяч рублей, на должностных лиц - 4 тысяч рублей, на юридических лиц - 5 тысяч рублей.
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