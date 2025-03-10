Общество

На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед

На трассе Псков — Гдов 11 марта организовали дежурство оперативной группы Главного управления МЧС России по Псковской области и сотрудников ГАИ УМВД России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лёд Псковского и Чудского озёр. Специалисты проинструктировали 13 рыбаков-любителей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе МЧС.

Граждан проинформировали, что в соответствии со статьей 2.29 закона Псковской области «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» неисполнение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тысяч рублей, на должностных лиц - 4 тысяч рублей, на юридических лиц - 5 тысяч рублей.

МЧС Пскова настоятельно рекомендует:

️отложить подледный лов до следующего сезона;

️не допускать выхода детей на лед;

️быть осторожным и не подвергать себя напрасному риску.