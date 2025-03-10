Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы

Город Великие Луки, известный как Город воинской славы, получил новое украшение — видеомурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Псковской Ленте Новостей местный поэт, краевед Владимир Павлов.
Фото здесь и далее: Владимир Павлов
Этот арт-объект был создан сотрудниками технопарка «Агрополис» и проецируется на фасад огромного здания на Октябрьском проспекте.
Ранее, в феврале 2024 года, Великие Луки уже украшал видеомурал, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Александра Матросова, который совершил свой героический подвиг на Псковской земле.
Новый видеомурал продолжает традицию украшения города патриотическими символами, привлекающими внимание горожан и гостей.
«За продолжение реализации хорошей идеи огромное спасибо всем причастным!» - отметил Владимир Павлов.