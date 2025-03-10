Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
ПЛН 25 ЛЕТ
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
«Лёгкая кухня» Классические блины
Билеты на предпоказ фильма «Ждун»
Эхо несостоявшегося теракта
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
самозапрет на получение кредита
Снять проклятие
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Как отправить ребенка в летний лагерь
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё Общество 10.03.2025 13:140 Борис Елкин призвал проголосовать за кошку Машу в конкурсе «Хвостатый хранитель 2.0» 12.03.2025 08:470 Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы 12.03.2025 08:400 Дмитрий Барабанов вручил медали к 80-летию Победы трем бывшим узникам концлагерей 12.03.2025 08:200 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян 12.03.2025 08:000 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 12.03.2025 07:300 День работника уголовно-исполнительной системы России празднуют 12 марта
 
 
 
Самое популярное 05.03.2025 09:290 Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым 10.03.2025 19:531 Абдулазиз Шихабидов назначен на должность командира 76-й дивизии 10.03.2025 10:211 Подозреваемых в убийстве лидера ОПГ «Ташкентские» поймали спустя 16 лет в Псковской области 10.03.2025 13:343 Кого не пустят в Псковский кремль 10.03.2025 18:093 Рейтингомер: Бабинингейт, отставка вице-губернатора и депутат с пистолетом
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы

12.03.2025 08:47|ПсковКомментариев: 0

Город Великие Луки, известный как Город воинской славы, получил новое украшение — видеомурал, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил Псковской Ленте Новостей местный поэт, краевед Владимир Павлов.

Фото здесь и далее: Владимир Павлов

Этот арт-объект был создан сотрудниками технопарка «Агрополис» и проецируется на фасад огромного здания на Октябрьском проспекте.

Ранее, в феврале 2024 года, Великие Луки уже украшал видеомурал, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Александра Матросова, который совершил свой героический подвиг на Псковской земле.

Новый видеомурал продолжает традицию украшения города патриотическими символами, привлекающими внимание горожан и гостей.

«За продолжение реализации хорошей идеи огромное спасибо всем причастным!» - отметил Владимир Павлов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?
В опросе приняло участие 114 человек
12.03.2025, 09:010 ФСБ пресекла экстремистскую деятельность лидера анархистов в Островском районе 12.03.2025, 08:470 Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы 12.03.2025, 08:400 Дмитрий Барабанов вручил медали к 80-летию Победы трем бывшим узникам концлагерей 12.03.2025, 08:200 Мошенники стали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян
12.03.2025, 08:000 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 12.03.2025, 07:300 День работника уголовно-исполнительной системы России празднуют 12 марта 12.03.2025, 07:001 Всемирный день против кибер-цензуры отмечают 12 марта 11.03.2025, 22:000 Торжественное вручение юбилейных медалей в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Великих Луках
11.03.2025, 21:420 Святой благоверный князь Олег Брянский станет темой лекции в Пскове 11.03.2025, 21:220 Украина выразила готовность принять немедленное прекращение огня на 30 дней 11.03.2025, 21:010 Три базовых станции мобильной связи запустили в Псковской области 11.03.2025, 20:400 Аналитики ЦБ заявили о формировании тренда на замедление инфляции
11.03.2025, 20:200 Почетному гражданину Островского района Леониду Рыбакову вручили знак «За заслуги перед районом» 11.03.2025, 19:570 Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям 11.03.2025, 19:360 На выставке в Доме офицеров Пскова представлено более 140 работ художника Александра Бушуева. ФОТО 11.03.2025, 19:150 Начальника Псковской дистанции пути Октябрьской ЖД оштрафовали на 50 тысяч рублей
11.03.2025, 19:000 На Солнце произошла сильная вспышка 11.03.2025, 18:350 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы. ВИДЕО 11.03.2025, 18:200 Основания для выселения арендатора из жилья перечислил юрист 11.03.2025, 17:540 «Кузница»: Покупатель всегда прав? ВИДЕО
11.03.2025, 17:530 Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта 11.03.2025, 17:501 «Дневной дозор»: Смертельная рыбалка 11.03.2025, 17:460 Псковича Михаила Родихина* включили в список экстремистов 11.03.2025, 17:440 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 11 марта
11.03.2025, 17:440 Спектакль «Записки нервного капельдинера» в Псковском театре драмы в апреле переносится 11.03.2025, 17:390 «Беседка»: Подготовка 51-го Фестиваля русской музыки в Пскове. ВИДЕО 11.03.2025, 17:370 Один из основателей «Терем-квартета» даст в Пскове концерт к юбилею Даниила Хармса 11.03.2025, 17:331 Интерактив: Диван-подберезовик
11.03.2025, 17:250 Алексей Репников рассказал о главной интриге 51-го Фестиваля русской музыки 11.03.2025, 17:140 «Гонки по вертикали»: 40 лет спустя, отставка Салия и левые тезисы 11.03.2025, 17:080 Межрегиональный автопробег к 80-летию Победы приняли в Великих Луках 11.03.2025, 17:060 Стало известно, на что псковичи чаще всего жалуются в Роспотребнадзор
11.03.2025, 17:050 Одиннадцатиклассник из Новосокольников стал призером олимпиады по программированию 11.03.2025, 16:511 «Управляйку» обязали отремонтировать подъезд в доме инвалида в Пустошке 11.03.2025, 16:480 Завод «ЗЭТО» укрепляет международные позиции на выставке в Индии 11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей
11.03.2025, 16:370 Псковичи могут подать заявки на конкурс инициатив родительских сообществ 11.03.2025, 16:350 Девять аварийных домов снесут в Пскове 11.03.2025, 16:320 Почти 80 случаев гриппа зарегистрировали в Псковской области за неделю 11.03.2025, 16:300 На нестабильность связи пожаловались Александру Козловскому в Пустошкинском районе
11.03.2025, 16:230 Окна заменили в двух учреждениях культуры Псковского района 11.03.2025, 16:140 101 класс закрыт на карантин в школах Псковской области 11.03.2025, 16:070 Симфонический оркестр Псковской области готовится отметить 30-летие 11.03.2025, 15:520 В Пскове продолжают искать мужчину, самовольно покинувшего больницу
11.03.2025, 15:431 Нужно ли хранить коробки от техники, ответили псковичам 11.03.2025, 15:400 Администрацию волости в Пустошкинском районе обязали опубликовать данные о пунктах приема ртутьсодержащих ламп 11.03.2025, 15:350 Банковские отделения появятся в салонах МегаФона 11.03.2025, 15:330 Трудоустройство ветеранов СВО обсудили в Пскове
11.03.2025, 15:270 Александр Козловский вручил медаль к 80-летию Победы малолетней узнице в Опочке 11.03.2025, 15:230 Как не ошибиться при покупке онлайн, объяснили псковичам в Роспотребнадзоре 11.03.2025, 15:070 До +9 градусов прогреется воздух в Псковской области 12 марта 11.03.2025, 15:000 Алексей Репников анонсировал создание фольклорного проекта в Пскове
11.03.2025, 15:000 Билеты на предпоказ фильма про доброго инопланетянина разыгрывает радио ENERGY в Пскове 11.03.2025, 14:560 Жителя Смоленской области в Пскове осудили за серию краж почти на миллион рублей 11.03.2025, 14:540 Обновлённый законопроект о языках народов РФ проходит обсуждение с участием регионов 11.03.2025, 14:520 Выставка к юбилею театрального отделения школы искусств откроется в Пскове
11.03.2025, 14:490 Молодежь Псковской области может выиграть гранты на патриотические проекты 11.03.2025, 14:410 Фотофакт: Ледоход начался на реке Великой в Пскове 11.03.2025, 14:300 Музыка из «Игры престолов» может прозвучать в псковской филармонии 11.03.2025, 14:190 Выставка псковского художника Александра Бушуева откроется в Доме офицеров
11.03.2025, 14:110 В истории много примеров, когда бывшие военные строили успешную карьеру на госслужбе – Наталья Исакова 11.03.2025, 13:520 «Концерт-анекдот» со стихотворениями Даниила Хармса представят в Пскове 11.03.2025, 13:490 На трассе Псков — Гдов спасатели предупредили водителей об опасности выхода на лед 11.03.2025, 13:460 «Потягнем за Отечество!»: Князь Довмонт
11.03.2025, 13:450 Оперы «Храбрый заяц» и «Бременские музыканты» представит в Пскове Мариинский театр 11.03.2025, 13:390 Тело новорожденного в женской сумке обнаружили в себежском лесу 11.03.2025, 13:380 Фотоконкурс «Я читаю ПЛН» собирает первых участников 11.03.2025, 13:280 Александр Козловский провел встречу с женщинами-волонтёрами из Великих Лук
11.03.2025, 13:241 Ряд больных деревьев спилили на улице Максима Горького в Пскове 11.03.2025, 13:130 Медвежонок из псковского «Птичьего дворика» уехал в Тверскую область 11.03.2025, 13:110 Псковичка Анастасия Егорова представит регион на вокальном конкурсе на телеканале «Звезда» 11.03.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Покупатель всегда прав?
11.03.2025, 12:590 Заколоченный участок 11.03.2025, 12:570 Полиция проводит операцию для предотвращения вовлечения псковской молодежи в наркобизнес 11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах 11.03.2025, 12:530 Подняться на колокольню храма святых Жён-Мироносиц предлагают псковичам
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru