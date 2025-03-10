Общество

Игорь Дитрих о внеочередном отпуске для аллергиков: Предложение научно необоснованное

Заявление о необходимости предоставлять аллергикам возможность уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск в период цветения растения, которое вызывает аллергическую реакцию, непросчитанное, непродуманное и научно необоснованное, такое мнение высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, бывший заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по хирургии Игорь Дитрих в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я думаю, что это больше популистское предложение. Есть ли у нас реестр всех людей, у которых аллергия именно доказана? Принимают ли они определенные препараты? Думаю, это заявление непросчитанное, непродуманное и научно необоснованное», - выразил свое мнение Игорь Дитрих.

Депутат отметил, что моноаллергия на один определенный фактор бывает очень редко, чаще всего это сочетание разных факторов. «Это и пыльца, и береза, и кошки. Растения у нас цветут, за исключением зимы, постоянно. Мы знаем, что у нас есть дефицит рабочих кадров. И еще больше его сезонно усугублять, наверное, не совсем правильно. Нужно искать другие пути», - сказал он.

Помимо прочего, Игорь Дитрих призвал людей обследоваться и точно знать, на что у них аллергия, какие препараты необходимо принимать и как себя предохранять.

Напомним, глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов выступил с заявлением о необходимости давать возможность аллергикам уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск в период обострения аллергии.