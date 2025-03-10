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Общество

Депутат Госдумы предложил давать аллергикам внеочередной отпуск

12.03.2025 12:29|ПсковКомментариев: 0

Работодатели должны давать возможность аллергикам уходить во внеочередной оплачиваемый отпуск в период цветения растения,  которое вызывает аллергическую реакцию, заявил корреспонденту Псковской Ленты Новостей глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Инициатива связана с тем, что аллергия носит сезонный характер. Особенно это касается аллергии на пыльцу. У людей возникает ринит, и в этот период работать очень тяжело, тем более находиться на открытом воздухе. Поэтому мы предлагаем, чтобы работодатели давали внеочередной оплачиваемый отпуск таким работникам, чтобы они имели возможность выехать за пределы того региона, в котором цветет то растение, которое вызывает аллергическую реакцию, и не сталкиваться с аллергенами. Таким образом, если несколько лет подряд выезжать и не сталкиваться с аллергеном, то это существенно ослабит симптомы аллергии», - сказал Сергей Леонов. 

Депутат отметил, что в особенности это важно для тех, у кого аллергия протекает в тяжелой форме. 

«Знаем, что по трудовому законодательству формируется график отпусков, и не всегда работодатель хочет идти навстречу. В данном случае мы призываем работодателя все таки идти навстречу таким категориям граждан», - заключил Сергей Леонов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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