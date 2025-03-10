Общество

Морозная погода ожидает псковичей на выходных

Морозная погода ожидается на территории Псковской области 15 и 16 марта, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«На выходных нас ожидает морозная погода. Единственное, нас может порадовать, что, начиная с 16 числа, будет формироваться антициклон. Он начнет оказывать на нас влияние, и мы ожидаем более солнечную погоду», - отметила Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что погода будет солнечной с прояснениями.