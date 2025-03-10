Общество

Синоптики прогнозируют в Псковской области возврат зимней погоды

Сильные осадки ожидаются в Псковской области в ближайшие двое суток, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем сильные осадки в ближайшие двое суток. Осадки начнутся в первой половине ночи. Циклон пойдет с юго-запада очень быстро и интенсивно продвинется на северо-восток, поэтому особенно в западных и северных районах начнется сначала дождь, потом мокрый снег, потом снег. Если говорить о высоте снежного покрова, то 40 сантиметров, конечно, не выпадет, но снег ляжет», - рассказала Тала Нещадимова.

Смотрите также Сильные снегопады до 40 см могут пройти в Псковской области

В ночь с 14 на 15 марта ожидается усиление морозов. «Это будут не зимние морозы, но температуры до -10 градусов ожидаются в ночное время. Они будут преимущественно на севере, востоке и северо-западе», - сказала начальник гидрометцентра.

Также прогнозируется налипание мокрого снега. «Возврат зимней погоды синоптиками прогнозируется, мы не один раз говорили, что март - это зимний месяц, поэтому в этом нет ничего аномального», - заключила синоптик.