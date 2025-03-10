Общество

Тала Нещадимова: Выходить на лед сейчас – крайне безответственно

Выходить на лед сейчас крайне безответственно. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«В этом году установление ледового покрова на водоемах Псковской области проходило в феврале, когда на нас стал оказывать влияние Сибирский максимум», - сказала Тала Нещадимова и пояснила, что обычно Сибирский максимум оказывает влияние в Псковской области в конце декабря и на протяжении января.

«И вот тогда световой день короткий, что позволяет льду закрепиться. Но если говорить о феврале, тот же самый Сибирский максимум, но суточный ход большой, солнце греет. И даже если ночью у нас -10, то днем +2. Лед не успевает закрепиться. Поэтому, на мой взгляд, выходить на лед сейчас – это крайне безответственно. Просто потом подвергаются опасности те, кто спасает», - подчеркнула Тала Нещадимова.

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Напомним, на сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос на тему: Надо ли ввести более жесткие меры по борьбе с рыбаками, выходящими на хрупкий лед?