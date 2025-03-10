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Общество

Безрассудство и отвага

12.03.2025 11:15|ПсковКомментариев: 0

Зима в этом году запоздала, поэтому, когда в феврале наконец-то подморозило, псковичи с радостью кинулись на лед: кто-то кататься на коньках, а кто-то - ловить рыбу. К сожалению и для первых, и для вторых, весна пришла вовремя и не дала в полной мере порадоваться увлечениям. Любители спорта смирились первыми: лед растаял - катки закрыли, а вот рыбакам быстро таявший ледяной покров водоемов оказался не помехой. Итоги печальные - есть погибшие. Кто виноват и что делать, разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

Ходить по тонкому льду

Первыми забили тревогу наши читатели, приславшие в рубрику «Интерактив» фотографию с иронической подписью ««Бессмертные» рыбаки на Городищенском озере в Изборске». На отправленном в редакцию видео видно, как буквально в паре метров от полыньи, где плавают знаменитые изборские лебеди, на тонком льду ловят рыбу несколько мужчин.

К сожалению, не все псковские рыбаки оказались бессмертными. Уже 6 марта в Псковском озере у деревни Слудицы Печорского района было обнаружено тело 65-летнего утонувшего рыбака.

«Он сидел, ловил рыбу на льду и провалился. Спастись из-подо льда мужчине уже не удалось», - пояснили в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области.

За выходные утопленников прибавилось в разы. В период с 8 по 10 марта на водоемах Псковской области утонули 10 рыбаков. Трагические случаи были зафиксированы в Псковском, Гдовском, Локнянском, Невельском, Бежаницком и Великолукском районах.

К 11 марта число погибших увеличилось. «На данный момент, в период с 8 по 11 марта, у нас уже 13 утонувших», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти только трех незадачливых рыбаков. Можно сказать - повезло.

«Следует понимать, что даже когда спасатели выходят на поиск человека, чаще уже извлекают тело. Безопасное нахождение человека в воде - не более 15 минут. Готовность сил и средств по такой ситуации тоже примерно такая же, - напомнил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области Юрий Покатов. - Но следует еще понимать, что надо добраться от места базирования спасательного катера до места происшествия, а это тоже время. Более подготовленные люди или те, кто в термобелье, могут больше находиться в воде. Но, как правило, не больше 15 минут. Смерть наступает из-за переохлаждения».

Возможно, беспечность рыбаков объясняется и тем, что в прошлом году случаев гибели во время зимней рыбалки не было. Но и погода была другой. В нынешнем году, поясняет сотрудник МЧС, такая ситуация сложилась «из-за аномально теплой зимы, когда лед на водоемах Псково-Чудского озера застывал четыре раза». «Лед не достиг необходимой прочности. Рыбаки понадеялись на свои силы, несмотря на запрет выходили на лед водоемов, и проваливались в воду», - отметил он. И пояснил, что лед сейчас имеет игольчатую структуру и наименьшую прочность. В результате человек, провалившийся под лед, не может на него опереться и самостоятельно выбраться.

«Вас ждут уже утонувшие»

Кто все эти фанаты рыбалки, которые и жизнью ради нее готовы пожертвовать? В местном ВК-сообществе рыболовов-любителей большинство - вполне адекватные. Сообщением «Лед еще нормальный, 15 см» отличился только один из псковских политиков, на которого, кстати, за это накинулись в комментариях подписчики, обвинив в том, что он «агитирует на гибель».

Все остальное за несколько последних дней - посты-предупреждения. «Люди, рыбаки и рыбачки, не лезьте больше на лёд, льда уже нету точно, с утра ещё зайдёте, как по асфальту, вернуться будет большая проблема, скорее невозможно. Сам рыбак с большим стажем, и открылся в сезоне один из первых, до последнего надеялся закрыться на этих выходных, но увы», - сообщил один из рыболовов.

«Братва, никому завтра на рыбалку не ехать!!! Льда нету (5-7 см каши). Никому не советую даже пешком!» - предупредил другой. И еще: «Ребята, кому жить надоело - смело на лёд! На том свете Вас ждут уже утонувшие. Башка-то на плечах есть? Стоит круглосуточный плюс!!! Лед около 10 см, ежесекундно превращающийся в труху. Просто возьмите за правило - не испытывать судьбу по первому и последнему льду!»

Но, как в известной рекламе: мы не видим снежного человека, а он есть! Даже после сообщений о гибели людей на этих выходных, в понедельник к заманчиво синеющему льду Псковского озера, несмотря ни на что, тянулись машины. Поэтому спасателям приходилось уговаривать взрослых людей не рисковать жизнью.

«На трассе Псков - Гдов было организовано дежурство оперативной группы Главного управления МЧС и сотрудников ГАИ УМВД России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лед Псковского и Чудского озер. Специалистами проинструктировано 13 рыбаков-любителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Любителям рыбалки настоятельно рекомендовали отложить подледный лов до следующего сезона и даже рассказали о штрафах.

Спасатели рискуют жизнью

Кажется, единственная возможность спасти упертых рыбаков от них самих - это запрет выхода на лед, о чем 10 марта МЧС сообщил всем персонально СМС-ками, и наказание за нарушение этого запрета.

В соответствии со статьей закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» неисполнение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тысяч рублей.

Правда, перспектива выложить пару тысяч и вернуться без улова, мало помогает.

«Совместно с ГАИ мы проводим профилактические рейды, останавливаем машины, знакомим с постановлением о запрете выхода на лед соответствующего муниципального образования. Вручаем повестки и напоминаем рыбакам, что выход на лед крайне опасен и недопустим. Но, тем не менее, многие рыбаки продолжают свое движение и выходят на лед. Такие случаи есть», - рассказал Юрий Покатов.

По его словам, из 10 человек, которых останавливают участники рейда, только двое возвращаются домой. «Остальные упрямо выходят на лед», - сказал он.

Как отрезвить этих безрассудно смелых людей - непонятно. Возможно, их заставит остановиться тот факт, что из-за них могут погибнуть другие люди?

Юрий Покатов напомнил, что поиск тела тоже связан с риском. «Спасатели, прежде всего, сами рискуют, потому что в данной ситуации невозможно в водолазном снаряжении спокойно передвигаться по льду. Когда

водолаз выходит на место поиска человека или тела под водой, он движется в водолазном снаряжении. Это большой вес - около 20 кг. Может провалиться. Это очень опасно!» - отметил он.

То есть, даже уже погибший рыбак подвергает опасности спасателей, которые ищут его тело!

В зимней рыбалке несомненно есть какая-то магия, не всем понятная. Но все-таки хочется пожелать взрослым и, наверняка, неглупым людям не проявлять отвагу там, где это совершенно не требуется, и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.

Светлана Синцова 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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