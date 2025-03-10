Безрассудство и отвага

Зима в этом году запоздала, поэтому, когда в феврале наконец-то подморозило, псковичи с радостью кинулись на лед: кто-то кататься на коньках, а кто-то - ловить рыбу. К сожалению и для первых, и для вторых, весна пришла вовремя и не дала в полной мере порадоваться увлечениям. Любители спорта смирились первыми: лед растаял - катки закрыли, а вот рыбакам быстро таявший ледяной покров водоемов оказался не помехой. Итоги печальные - есть погибшие. Кто виноват и что делать, разбиралась Псковская Лента Новостей.
Первыми забили тревогу наши читатели, приславшие в рубрику «Интерактив» фотографию с иронической подписью ««Бессмертные» рыбаки на Городищенском озере в Изборске». На отправленном в редакцию видео видно, как буквально в паре метров от полыньи, где плавают знаменитые изборские лебеди, на тонком льду ловят рыбу несколько мужчин.
К сожалению, не все псковские рыбаки оказались бессмертными. Уже 6 марта в Псковском озере у деревни Слудицы Печорского района было обнаружено тело 65-летнего утонувшего рыбака.
За выходные утопленников прибавилось в разы. В период с 8 по 10 марта на водоемах Псковской области утонули 10 рыбаков. Трагические случаи были зафиксированы в Псковском, Гдовском, Локнянском, Невельском, Бежаницком и Великолукском районах.
К 11 марта число погибших увеличилось. «На данный момент, в период с 8 по 11 марта, у нас уже 13 утонувших», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти только трех незадачливых рыбаков. Можно сказать - повезло.
Возможно, беспечность рыбаков объясняется и тем, что в прошлом году случаев гибели во время зимней рыбалки не было. Но и погода была другой. В нынешнем году, поясняет сотрудник МЧС, такая ситуация сложилась «из-за аномально теплой зимы, когда лед на водоемах Псково-Чудского озера застывал четыре раза». «Лед не достиг необходимой прочности. Рыбаки понадеялись на свои силы, несмотря на запрет выходили на лед водоемов, и проваливались в воду», - отметил он. И пояснил, что лед сейчас имеет игольчатую структуру и наименьшую прочность. В результате человек, провалившийся под лед, не может на него опереться и самостоятельно выбраться.
Кто все эти фанаты рыбалки, которые и жизнью ради нее готовы пожертвовать? В местном ВК-сообществе рыболовов-любителей большинство - вполне адекватные. Сообщением «Лед еще нормальный, 15 см» отличился только один из псковских политиков, на которого, кстати, за это накинулись в комментариях подписчики, обвинив в том, что он «агитирует на гибель».
Все остальное за несколько последних дней - посты-предупреждения. «Люди, рыбаки и рыбачки, не лезьте больше на лёд, льда уже нету точно, с утра ещё зайдёте, как по асфальту, вернуться будет большая проблема, скорее невозможно. Сам рыбак с большим стажем, и открылся в сезоне один из первых, до последнего надеялся закрыться на этих выходных, но увы», - сообщил один из рыболовов.
Но, как в известной рекламе: мы не видим снежного человека, а он есть! Даже после сообщений о гибели людей на этих выходных, в понедельник к заманчиво синеющему льду Псковского озера, несмотря ни на что, тянулись машины. Поэтому спасателям приходилось уговаривать взрослых людей не рисковать жизнью.
«На трассе Псков - Гдов было организовано дежурство оперативной группы Главного управления МЧС и сотрудников ГАИ УМВД России по Псковской области в целях предотвращения выхода населения на лед Псковского и Чудского озер. Специалистами проинструктировано 13 рыбаков-любителей», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Любителям рыбалки настоятельно рекомендовали отложить подледный лов до следующего сезона и даже рассказали о штрафах.
Кажется, единственная возможность спасти упертых рыбаков от них самих - это запрет выхода на лед, о чем 10 марта МЧС сообщил всем персонально СМС-ками, и наказание за нарушение этого запрета.
В соответствии со статьей закона «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» неисполнение муниципальных правовых актов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 2 тысяч рублей.
Правда, перспектива выложить пару тысяч и вернуться без улова, мало помогает.
По его словам, из 10 человек, которых останавливают участники рейда, только двое возвращаются домой. «Остальные упрямо выходят на лед», - сказал он.
Как отрезвить этих безрассудно смелых людей - непонятно. Возможно, их заставит остановиться тот факт, что из-за них могут погибнуть другие люди?
Юрий Покатов напомнил, что поиск тела тоже связан с риском. «Спасатели, прежде всего, сами рискуют, потому что в данной ситуации невозможно в водолазном снаряжении спокойно передвигаться по льду. Когда
водолаз выходит на место поиска человека или тела под водой, он движется в водолазном снаряжении. Это большой вес - около 20 кг. Может провалиться. Это очень опасно!» - отметил он.
То есть, даже уже погибший рыбак подвергает опасности спасателей, которые ищут его тело!
В зимней рыбалке несомненно есть какая-то магия, не всем понятная. Но все-таки хочется пожелать взрослым и, наверняка, неглупым людям не проявлять отвагу там, где это совершенно не требуется, и не подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто вас спасает.
Светлана Синцова