Общество

Кошка Маша из Пскова стала в финалисткой всероссийского конкурса «Хвостатый хранитель 2.0»

Кошка Маша из Городского культурного центра Пскова по итогам голосования прошла в финал всероссийского конкурса коротких роликов «Хвостатый хранитель 2.0».

В полуфинале псковская представительница набрала 4 573 голосов. В общей сумме в голосовании участвовали 13 794 человека. Голосование завершилось 14 марта в 11:00. На втором месте сейчас находится пони Карамелька из Царского Села (23,18%, 3 198 голосов, на третьем месте кошка Ефросинья из Рязанского центра народного творчества (19,68%, 2 715 голосов).

Напомним, Маша смогла пройти в полуфинал, набрав 1 150 голосов (65,75%). В голосовании участвовали 1 749 человек.

В последнем этапе голосования Маша будет бороться за звание главного культурного хранителя.

Видео: Министерством культуры Российской Федерации / «ВКонтакте»

Конкурс организован Министерством культуры Российской Федерации и проходит в группе министерства в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, кошка Маша - известный обитатель Городского культурного центра Пскова, посещала сессии депутатов Псковской городской Думы.